به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، شرکت فرست گرافن (First Graphene) از ثبت یک رکورد مهم در صنعت سیمان و بتن خبر داد و اعلام کرد که حدود ۶۰۰ تن سیمان تقویت‌شده با گرافن را با موفقیت تولید کرده است. این حجم قابل‌توجه از تولید، در چارچوب آماده‌سازی برای اجرای پروژه‌های آزمایشی جدید در بریتانیا انجام شده و قرار است در ماه‌های آینده وارد فاز عملیاتی شود.

بر اساس اعلام این شرکت، سیمان تولیدشده حاوی حدود سه تن از افزودنی اختصاصی فرست گرافن با نام پیورگراف-سِم (PureGRAPH-CEM®) است و توسط شریک تجاری این شرکت، گروه بریدن (Breedon Group)، در کارخانه هوپ سمنت ورکز (Hope Cement Works) واقع در منطقه دربیشایر تولید شده است. این تولید در مقیاس تجاری و در مدت‌زمانی کوتاه، نشان‌دهنده آمادگی صنعت برای پذیرش فناوری‌های نوین مبتنی بر گرافن ارزیابی می‌شود.

فرست گرافن تأکید کرده است که تولید این حجم تاریخی از سیمان تقویت‌شده با گرافن، یک نقطه عطف واقعی برای صنعت سیمان و بتن به شمار می‌رود. این دستاورد نشان می‌دهد که تولید محصولی سازگارتر با محیط‌زیست، نه‌تنها در مقیاس آزمایشگاهی، بلکه در سطح صنعتی و تجاری نیز امکان‌پذیر است. فرایند تولید این سیمان تنها طی یک روز و با کارایی بالا در کارخانه هوپ انجام شده و افزودنی پیورگراف-سِم در مرحله نهایی آسیاب‌کاری به ترکیب سیمان افزوده شده است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این سیمان نوآورانه، کاهش چشمگیر ردپای کربنی آن است. به گفته فرست گرافن، استفاده از سیمان تقویت‌شده با گرافن می‌تواند میزان انتشار دی‌اکسید کربن را تا ۱۶ درصد کاهش دهد. این کاهش به دلیل نیاز کمتر به «کلینکر» است؛ ماده‌ای بسیار پرکربن که سهم عمده‌ای در آلایندگی صنعت سیمان دارد.

در حال حاضر، این سیمان تقویت‌شده با گرافن در انبار نگه‌داری می‌شود تا برای استفاده در بتن سه پروژه اصلی در سراسر بریتانیا ارسال گردد. بخشی از این محموله نیز به دانشگاه منچستر تحویل داده خواهد شد تا آزمایش‌های مقاومت فشاری و ارزیابی جامع عملکرد بتن انجام شود. نتایج این آزمایش‌ها می‌تواند نقش مهمی در تسریع پذیرش این فناوری در پروژه‌های عمرانی ایفا کند.

مایکل بل، مدیرعامل فرست گرافن، در واکنش به این موفقیت اعلام کرد: «تولید ۶۰۰ تن سیمان حاوی پیورگراف-سِم یک نقطه عطف تاریخی در مسیر ما است و نشان می‌دهد که محصول فرست گرافن از نظر تولید در مقیاس صنعتی کاملاً عملیاتی است. افزودن گرافن به سیمان، مزایای عملکردی قابل‌توجهی را برای طیف گسترده‌ای از کاربردها به همراه دارد و تنوع استفاده از این محموله سیمان، انعطاف‌پذیری بالای پیورگراف را به‌خوبی نشان می‌دهد.»

نخستین پروژه آزمایشی قرار است بین ۳۰ تا ۴۰ تن از این سیمان تقویت‌شده را در تولید هزاران قطعه سفال سقفی به کار گیرد. این قطعات توسط شرکت اف‌پی مک‌کن (FP McCann) در کارخانه کِیدبی واقع در لسترشایر تولید می‌شوند. این سفال‌ها طی یک دوره پنج‌ماهه در مرکز تحقیق و توسعه این شرکت در ناکلاگریم مورد بررسی قرار می‌گیرند تا میزان صرفه‌جویی در مصرف مواد و کاهش ضایعات ارزیابی شود.

این پروژه آزمایشی بخشی از برنامه «قراردادها برای نوآوری: اثرات ساخت‌وساز کارآمد از نظر منابع» است که با حمایت مالی اینوویت یوکی (Innovate UK) اجرا می‌شود و ۱۵ هزار پوند بودجه برای تأمین سیمان تقویت‌شده با گرافن به آن اختصاص یافته است. شرکت اف‌پی مک‌کن این طرح را در پاسخ به کمبود مسکن در بریتانیا و در راستای کمک به برنامه دولت این کشور برای ساخت بیش از یک میلیون خانه مقرون‌به‌صرفه و پایدار تا سال ۲۰۲۹ طراحی کرده است.

علاوه بر این، سیمان تقویت‌شده با پیورگراف در دو پروژه زیربنایی دیگر در بریتانیا نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این پروژه‌ها با مشارکت بخش زیرساخت‌های پیشرفته گروه مورگان سیندال (Morgan Sindall Group) و همکاری گروه بریدن اجرا می‌شوند.

فرست گرافن همچنین اعلام کرده است که درخواست‌های متعددی از سوی سازمان‌های مختلف در بریتانیا و استرالیا برای دریافت مقادیر آزمایشی این ماده به منظور انجام آزمون‌ها در کاربردهای متنوع دریافت کرده است. این استقبال گسترده، نشانه‌ای از توجه روزافزون صنعت ساخت‌وساز به راهکارهای مبتنی بر گرافن تلقی می‌شود.

گروه بریدن، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیمان در بریتانیا، پیش‌تر تعهد خود به تولید مصالح ساختمانی پایدار را اعلام کرده و استفاده از سیمان تقویت‌شده با گرافن در تأسیسات تولیدی خود را در همین راستا ارزیابی می‌کند. فرست گرافن پیش از این نیز با بریدن و مورگان سیندال در پروژه‌ای مشترک برای آزمایش بتن تقویت‌شده با گرافن در یک محوطه شست‌وشوی کامیون‌های پرتردد در یکی از بزرگراه‌های بریتانیا همکاری موفقی داشته است.