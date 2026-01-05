به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آخرین روز مراسم معنوی اعتکاف، برنامه رادیویی «عطر اعتکاف» با پخش زنده اعمال امداوود از حرم مطهر حضرت معصومه (س)، شنوندگان رادیو معارف را به مشارکت در این آئین پرفضیلت عبادی دعوت میکند.
برنامه «عطر اعتکاف» همزمان با روز پایانی اعتکاف، با محوریت پخش اعمال شریف امداوود، روز اعتکاف را با حالوهوایی معنوی همراه میسازد. این برنامه بهصورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) پخش میشود و فرصتی را برای مخاطبان فراهم میآورد تا در هر نقطهای، همراه با معتکفان در این اعمال عبادی شرکت کنند.
قابل ذکر است «عطر اعتکاف» از ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۷:۰۰ بهصورت زنده روی آنتن رادیو معارف میرود و با دعوت از شنوندگان برای همدلی و همراهی در اعمال امداوود، تلاش دارد فضای معنوی آخرین روز اعتکاف را به خانههای مخاطبان منتقل کند.
