رادیو معارف با «بخوانید مرا» به حرم حضرت معصومه (س) می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، برنامه «بخوانید مرا» به همت گروه قرآن و اهل رادیو معارف طراحی و تولید می شود که به طور زنده و همزمان با اذان ظهر از این شبکه رادیویی روی آنتن می رود.

«‌نقش دعا و توسل در آرامش به هنگام مشکلات در برهه های خاص زمان از منظر آیات و روایات» از مهمترین اهداف این برنامه است.

مسعود کاویانی مدیر رادیو معارف درباره اهداف این برنامه گفت: بررسی موانع ارتباط با خدا از منظر آیات و روایات، آسیب ها و پیامدهای عدم ارتباط با خدا، راه های تقویت ارتباط با خداوند در زندگی، تبیین آثار و برکات دعا و راه های تقویت آن از جمله موضوعاتی است که در این برنامه به سمع شنوندگان رادیو معارف می رساند. یکی از ویژگی های این برنامه به خاطر حضور و کارشناسی خطیبان شناخته شده آن است. تا به امروز آیت الله سیداحمد خاتمی عضو خبرگان رهبری، حجت الاسلام نظری منفرد و حجت السلام پسندیده از خطیبان این برنامه بودند.

مدیر رادیو معارف عنوان کرد: همچنین طرح زیارت نیابتی شنوندگان از دیگر بخش های این برنامه است. همه محبان و دلدادگان به ساحت قدسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها می‌توانند از اقصی‌ نقاط جهان با ثبت نام در سامانه‌ 30000553 برای زیارت به نیابت درخواست دهند.

برنامه «بخوانید مرا» ویژه‌برنامه اذان‌گاهی ظهر رادیو معارف به تهیه کنندگی محمد حسن جلالی و اجرای محمدجواد محمدی هر روز ساعت ۱۲:۵۰ به طور زنده از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بر امواج اف ام ردیف ۹۶ پخش می شود.