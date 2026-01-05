به گزارش خبرگزاری مهر، شمسالله نوریپور، رئیس بیمارستان کودکان مفید، به تشریح نقش بیبدیل شیر مادر در تقویت سیستم ایمنی نوزاد پرداخت و ابعاد علمی و بهداشتی این موضوع را با زبانی ساده تبیین کرد.
این متخصص کودکان در آغاز با تأکید بر توصیههای دینی و علمی درباره شیر مادر گفت: تغذیه با شیر مادر در تمام مکاتب علمی توصیه شده و حتی در دین مبین اسلام هم تا دو سالگی تأکید گردیده است. اما شش ماه اول تولد، بهویژه تغذیه انحصاری با شیر مادر، بسیار حیاتی است.
شیر مادر؛ سپر دفاعی در برابر عفونتها
دکتر نوریپور با بیان اینکه شیر مادر حاوی پادتنها (آنتیبادیها) و باکتریهای مفید است، افزود: این ترکیبات از رشد میکروبها در دستگاه گوارش، تنفسی و ادراری نوزاد جلوگیری میکنند. وقتی نوزاد در طول روز حدود ۸۰۰ سیسی شیر مادر دریافت میکند، میلیونها باکتری مفید وارد دستگاه گوارش او میشوند که مانع تکثیر باکتریهای مضر میگردند. به همین دلیل، هم بروز و هم شدت عفونتها در نوزادان تغذیهشده با شیر مادر بهمراتب کمتر است.
نقش کلیدی در پیشگیری از آلرژی
رئیس بیمارستان کودکان مفید در رادیو گفتوگو به تأثیر شیر مادر در کاهش آلرژیها اشاره کرد و توضیح داد: در شیر مادر موادی وجود دارد که مانند یک محافظ روی سطح مخاطها عمل میکند و مانع نفوذ مواد آلرژن میشود. مطالعات نشان میدهد اگر در شش ماه اول تغذیه انحصاری با شیر مادر انجام شود، میزان آلرژیهای غذایی، پوستی (مانند اگزما) و تنفسی (از جمله خسخس سینه و آسم) بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
نوریپور متذکر شد: هر مدتی که مادر بتواند شیردهی را انجام دهد، برای شیرخوار مفید است. حداقل مدت توصیهشده چهار ماه است، اما سازمان بهداشت جهانی و مراجع علمی، تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول و سپس تداوم شیردهی همراه با غذای کمکی تا دو سالگی را سفارش میکنند. در برخی کشورها این مدت تا دو سال و نیم هم ادامه مییابد و بعد از دو سالگی نیز منع خاصی وجود ندارد، اگرچه ممکن است طعم شیر به دلیل تغییرات هورمونی کمی متفاوت شود.
این کارشناس در مصاحبه با رادیو گفتگو خاطرنشان کرد که در موارد خاص پزشکی که مادر قادر به شیردهی نیست، باید تغذیه جایگزین تحت نظر پزشک انجام شود.
