سردار حسینی:‍ وحدت و انسجام رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح دوشنبه در ششمین مراسم گرامیداشت بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی در تمامی مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی، از دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی تا پیروزی انقلاب و در طول هشت سال دفاع مقدس، نقشی برجسته، اثرگذار و ماندگار ایفا کرد. او از شجاعترین فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس بود و لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی وی، از لشکرهای پیروز آن دوران به شمار میرفت.
وی بیان کرد: این شهید والامقام در عملیاتهای بزرگی همچون آزادی خرمشهر، بیتالمقدس، فتحالمبین، رمضان، کربلای چهار، پنج و هشت، همچنین در جبهههای کردستان، مهران و مناطق مختلف کشور حضوری مؤثر داشت و پس از جنگ تحمیلی نیز با درایت، شجاعت و مدیریت مثالزدنی خود در شرق کشور بهویژه در سیستان و بلوچستان، منشأ خدمات بزرگ عمرانی و اجتماعی شد و ارتباطی عمیق و صمیمی با مردم برقرار کرد.
سردار حسینی عنوان کرد: شهید سلیمانی در مقابله با جریان تروریستی داعش نقشی تعیینکننده داشت و عامل اصلی شکست این جریان تکفیری در منطقه بود. او بدون توجه به مذهب و قومیت، از مسلمانان و حتی مسیحیان دفاع کرد و نگاهش فراتر از مرزهای جغرافیایی، ناظر بر مرزهای اعتقادی و اسلامی بود.
وی ادامه داد: حاج قاسم یک فرد نبود، بلکه یک جریان و مکتب بود. دشمنان گمان میکردند با شهادت او میتوانند نام و راهش را از تاریخ حذف کنند، اما شهادتش باعث شد «مکتب حاج قاسم» متولد شود؛ مکتبی که امروز الهامبخش آزادیخواهان جهان است.
وی اظهار کرد: خلاص در عمل، ایمان عمیق، ولایتمداری و تبعیت محض از ولایت فقیه از شاخصههای برجسته حاج قاسم بود و همین ویژگیها او را به چهرهای ماندگار در تاریخ تبدیل کرد.
وی افزود: وحدت، انسجام و پیروی از ولایت فقیه رمز پیروزی ملت ایران است. امروز دشمنان با توطئههای مختلف بهدنبال تفرقهافکنی هستند، اما ایستادگی ملت ایران که برخاسته از مکتب حاج قاسم سلیمانی است، تمامی نقشههای آنان را خنثی خواهد کرد.
