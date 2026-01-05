تنها ۱۲ درصد از حجم مخازن سدهای لرستان پُر است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسن‌نژاد در سخنانی، اظهار داشت: هم اکنون ۱۲ درصد از حجم ذخیره سدهای استان آب دارد که نسبت به سال آبی گذشته ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان، اظهار کرد: حجم کل مخزن سدهای «مروک»، «ایوشان»، «تنگ هاله»، «خان‌آباد»، «کزنار» و «حوضیان» ۲۰۸.۷۱ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه هم اکنون حجم پر شدن مخزن سد «هاله» ۶۴ درصد، «خان‌آباد» ۱۹ درصد، «ایوشان» ۱۲ و «مروک» ۱۱ درصد است، افزود: سد «خان‌آباد» با ۷۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب و سدهای «ایوشان» و «مروک» به ترتیب با ۶۸ درصد و ۲۲ درصد بیشترین کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.

حسن‌نژاد، تصریح کرد: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۶ مترمکعب بر ثانیه است.

وی در خصوص وضعیت بارش‌ها بیان داشت: مطابق آمار سازمان هواشناسی کشور، متوسط بارش استان از مهر تا پایان آذرماه سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ برابر ۸۱.۵ میلی‌متر ثبت شده است که نسبت به سال آبی گذشته با ۷۸.۵ میلی‌متر، چهار درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماری با ۱۷۵ میلی‌متر ۵۴ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: استان لرستان دارای شش سد فعال است که در شهرستان‌های خرم‌آباد - کوهدشت - دورود - ازنا و الیگودرز قرار دارند.