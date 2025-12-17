  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

درگفتگو با مهر مطرح شد؛

بارش یک متری برف در شهرستان رابر تکذیب شد

بارش یک متری برف در شهرستان رابر تکذیب شد

کرمان- کارشناس هواشناسی استان کرمان گفت: ویدئو منتشر شده از بارش برف یک متری در شهرستان رابر صحت ندارد و بیشترین میزان بارندگی در این شهرستان ۴۴ میلیمتر بوده که شامل باران و برف بوده است.

مریم سلاجقه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تکذیب خبر و ویدئو منتشر شده از بارش یک متر برف در شهرستان رابر گفت: بیشترین میزان بارندگی در شهرستان رابر ۴۴ میلیمتر بوده است که شامل بارش برف و باران بوده است.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی در استان کرمان، شامل بارش برف و باران در شهرستان بافت بوده که ۵۰ میلیمتر می‌باشد.

کارشناس هواشناسی کرمان تصریح کرد: سامانه بارشی جدید از پنجشنبه شب وارد استان کرمان می‌شود که در مناطق سردسیر و کوهستانی موجب بارش برف می‌شود.

سلاجقه، گفت: سامانه بارشی جدید به مدت سه روز در استان کرمان فعال است که بر اثر فعالیت آن احتمال بارش برف در شهرستان‌های شرقی نیز وجود دارد.

کد خبر 6692513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها