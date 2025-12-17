بارش یک متری برف در شهرستان رابر تکذیب شد

مریم سلاجقه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تکذیب خبر و ویدئو منتشر شده از بارش یک متر برف در شهرستان رابر گفت: بیشترین میزان بارندگی در شهرستان رابر ۴۴ میلیمتر بوده است که شامل بارش برف و باران بوده است.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی در استان کرمان، شامل بارش برف و باران در شهرستان بافت بوده که ۵۰ میلیمتر می‌باشد.

کارشناس هواشناسی کرمان تصریح کرد: سامانه بارشی جدید از پنجشنبه شب وارد استان کرمان می‌شود که در مناطق سردسیر و کوهستانی موجب بارش برف می‌شود.

سلاجقه، گفت: سامانه بارشی جدید به مدت سه روز در استان کرمان فعال است که بر اثر فعالیت آن احتمال بارش برف در شهرستان‌های شرقی نیز وجود دارد.