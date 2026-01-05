به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام با هدف تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به جامعه هدف انجام می‌شود. خدمات مذکور به واسطه دسترسی به اطلاعات کامل و به‌روز افراد تحت پوشش، امکان پرداخت کمک‌ها و مزایای قانونی بدون نیاز به مراجعه حضوری و اطلاع‌رسانی لازم به بیمه‌شدگان را فراهم می‌کند.گفتنی است ثبت و به‌روزرسانی شماره حساب بانکی بیمه‌شدگان در راستای ارائه خدمات و حمایت‌های کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی نظیر؛ کمک‌هزینه‌های مربوط به پروتز و اروتز (عینک، ویلچر، عصا و …)، بیمه بیکاری، هدیه ازدواج و.. صورت خواهد گرفت.

همچنین ثبت، بررسی و به‌روزرسانی شماره تلفن همراه بیمه‌شدگان در سامانه مذکور نیز در راستای اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان در موضوعاتی نظیر پیامک ماهانه جهت اطلاع از روزهای کارکرد در هرماه، دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه و عنوان شغلی و خدمات درمانی مانند نسخه الکترونیک کاربرد دارد و از طریق منوی «تأمین اجتماعی من / تغییر شماره موبایل» قابل انجام است.

از این رو از تمامی بیمه‌شدگان درخواست می‌شود، نسبت به اعلام شماره حساب بانکی فعال و معتبر خود یا بررسی و به‌روزرسانی آن از طریق منوی «بیمه‌شدگان / خدمات نام‌نویسی / اعلام شماره حساب بانکی» در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.