۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند

سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارائه خدمات غیرحضوری سریع‌تر، از تمامی بیمه‌شدگان درخواست دارد تا شماره حساب بانکی فعال و شماره تلفن همراه خود را در سامانه بروز رسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام با هدف تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به جامعه هدف انجام می‌شود. خدمات مذکور به واسطه دسترسی به اطلاعات کامل و به‌روز افراد تحت پوشش، امکان پرداخت کمک‌ها و مزایای قانونی بدون نیاز به مراجعه حضوری و اطلاع‌رسانی لازم به بیمه‌شدگان را فراهم می‌کند.گفتنی است ثبت و به‌روزرسانی شماره حساب بانکی بیمه‌شدگان در راستای ارائه خدمات و حمایت‌های کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی نظیر؛ کمک‌هزینه‌های مربوط به پروتز و اروتز (عینک، ویلچر، عصا و …)، بیمه بیکاری، هدیه ازدواج و.. صورت خواهد گرفت.

همچنین ثبت، بررسی و به‌روزرسانی شماره تلفن همراه بیمه‌شدگان در سامانه مذکور نیز در راستای اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان در موضوعاتی نظیر پیامک ماهانه جهت اطلاع از روزهای کارکرد در هرماه، دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه و عنوان شغلی و خدمات درمانی مانند نسخه الکترونیک کاربرد دارد و از طریق منوی «تأمین اجتماعی من / تغییر شماره موبایل» قابل انجام است.
از این رو از تمامی بیمه‌شدگان درخواست می‌شود، نسبت به اعلام شماره حساب بانکی فعال و معتبر خود یا بررسی و به‌روزرسانی آن از طریق منوی «بیمه‌شدگان / خدمات نام‌نویسی / اعلام شماره حساب بانکی» در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.

