فروش دارو به شهرهای مرزی بیش از حد نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون سامه یح نجف آبادی، درباره وضعیت قاچاق دارو به افغانستان، اظهار داشت: افغانستان کشوری است که صنایع تولید دارویی ندارد و عمدتاً وابسته به داروهای پاکستانی و ایرانی است و با کشیده شدن دیوار مرزی، قاچاق دارو بسیار سخت شده است.

وی تصریح کرد: اداره کل دارو می‌تواند میزان فروش دارو به شهرهای مرزی را تأیید کند، فروش بیش از حد نیاز وجود دارد اما این به معنای قاچاق گسترده نیست.

سامه یح، همچنین به اقدامات سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: مذاکرات رسمی با هیئت افغانستانی برای توسعه صادرات قانونی دارو و جلوگیری از ورود غیررسمی در جریان است و تبادل اطلاعات و کنترل زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: داروهایی که بیش از نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، قابلیت صادرات قانونی را دارند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند. بنابراین، کمبودهای فعلی بیشتر ناشی از مسائل تولید و توزیع است.