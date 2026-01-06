تاکید بر نقش بانوان در توسعه محلات، امیدآفرینی اجتماعی و مشارکت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی بانوان اثرگذار و فعال منطقه ۱۴ تهران با حضور معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، خلیلی‌پور مشاور امور زنان و خانواده در معاونت امور مناطق شهرداری تهران، قاسم‌پور دستیار اجتماعی شهردار تهران و امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران برگزار شد.

شهرابی ضمن خیرمقدم به مهمانان و بانوان حاضر، بر اهمیت نقش بانوان در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی منطقه تأکید کرد و بانوان شرکت‌کننده را نمایندگان بخش عظیمی از زنان تأثیرگذار و فعال منطقه ۱۴ دانست.

در ادامه، توضیحاتی درباره برنامه‌های «شهردخت»، «تمدن‌ساز» و «شب‌های آفتابی» ارائه شد و اهداف این برنامه‌ها در راستای توانمندسازی بانوان و ارتقای مشارکت اجتماعی آنان تشریح گردید.

خلیلی‌پور، مشاور امور زنان و خانواده معاونت امور مناطق شهرداری تهران، با اشاره به رویکرد مدیریت شهری گفت: بانوان اثرگذار می‌توانند با بهره‌گیری از هدف‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های ایجادشده در دوره مدیریت دکتر زاکانی، نقش مهمی در ایجاد انگیزه، امیدآفرینی و اثرگذاری اجتماعی ایفا کنند. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، امیدبخشی به جامعه را یکی از رسالت‌های مهم بانوان دانست و افزود: زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی همواره سربلند از میدان بیرون آمده‌اند.

در ادامه معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز، با ابراز خرسندی از حضور در منطقه ۱۴، این منطقه را از مناطق مذهبی و ارزشمند تهران برشمرد و به طرح «من شهردارم» اشاره کرد و گفت: تا پایان دی‌ماه فرصت مناسبی برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بانوان، به‌ویژه در حوزه خانواده و شناسایی نیازهای محلات وجود دارد.

وی با اشاره به اختصاص ۱۵ همت بودجه برای توسعه محلی در قالب طرح «من شهردارم»، نظام‌مند شدن فرآیند بودجه‌ریزی توسط مدیرکل بودجه شهرداری تهران را اقدامی مؤثر دانست و به ایجاد ۹ بوستان ویژه بانوان در سطح شهر تهران و همچنین نام‌گذاری معابر در منطقه ۱۴ به‌عنوان اقدامات ارزشمند مدیریت شهری اشاره کرد.

امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه بانوان فعال، نخبه و پرتلاش منطقه اظهار داشت: بانوان نقش اساسی در تحکیم بنیان خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی محلات دارند و حضور آگاهانه و مسئولانه آنان در عرصه‌های اجتماعی و مشارکت‌های محله‌محور، موجب پویایی و پیشرفت جامعه می‌شود.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و دغدغه‌مندی بانوان اثرگذار منطقه ۱۴، وجود چنین ظرفیت ارزشمندی را پشتوانه‌ای مهم برای توسعه اجتماعی و فرهنگی منطقه دانست.

در پایان این نشست، بانوان اثرگذار منطقه ۱۴ به ارائه گزارش فعالیت‌ها، بیان دغدغه‌ها و طرح درخواست‌های خود برای حل مشکلات محلات پرداختند و بر تداوم چنین نشست‌هایی برای تقویت ارتباط میان مدیریت شهری و بانوان فعال اجتماعی تأکید شد.