به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی بانوان اثرگذار و فعال فرهنگی منطقه با حضور نرگس معدنی پور عضو و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، خلیلی مشاور بانوان در امور مناطق در سالن کنفرانس ساختمان ستادی برگزار شد.

سید محمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه۱۳ تهران در این نشست ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، حضور بانوان فرهیخته و اثرگذار را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی و ارتقای سطح خدمات شهری دانست و گفت: حضور بانوان متخصص،دغدغه‌مند و مطالبه گر در کنار مدیریت شهری، مسیر تصمیم‌گیری‌ها را دقیق‌تر و اثربخش‌تر می‌کند.

این مسئول با اشاره به روند رو به رشد جایگاه زنان در جامعه افزود: با افزایش سطح سواد، آگاهی و مشارکت اجتماعی، نقش بانوان در عرصه‌های مختلف مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی به‌طور قابل توجهی ارتقا یافته و امروز شاهد حضور پررنگ آنان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری هستیم.

شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: بر اساس آمار، بیش از ۵۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و تخصصی زنان در کشور است و در سال‌های اخیر نیز در حوزه اشتغال و کسب موقعیت‌های شغلی، بانوان عملکرد موفقی داشته‌اند.

وی با تأکید بر نقش مهم بانوان در خانواده و جامعه اظهار داشت: زنان علاوه بر مسئولیت‌های اجتماعی و شغلی، نقش بی‌بدیلی در مدیریت خانواده و تربیت نسل آینده دارند که این مسئولیت، اهمیت حمایت و ایجاد فرصت‌های عادلانه برای آنان را دوچندان می‌کند.

مرتضوی همچنین به سیاست‌های مدیریت شهری در حوزه بانوان اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، با تأکید بر تحقق عدالت جنسیتی، سهم قابل توجهی از مشاغل مدیریتی به بانوان اختصاص یافته و در این منطقه نیز حدود ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی در اختیار بانوان است.

وی،تشکیل جمعی از بانوان نخبه و اثرگذار به‌عنوان شورای مشورتی، گامی در جهت بهره‌گیری از ظرفیت فکری و تخصصی آنان در پیشبرد اهداف مدیریت شهری دانست و با تأکید بر تداوم این جلسات ابرازامیدواری کرد: با همفکری، تعامل و هم‌افزایی بانوان فعال منطقه، بتوانیم اقدامات مؤثرتری در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و شهری رقم بزنیم.