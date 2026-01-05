به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اعلام خبر وقوع حادثه درگیری با نیروی این شرکت در روستای دژگان اظهار کرد: این افراد با استفاده از انرژی برق به شکل غیرقانونی، نه تنها به شبکه توزیع برق آسیب می‌زنند، بلکه موجب اختلال در تأمین برق برای سایر مشترکان می‌شوند.

ساعدپناه افزود: فعالیت‌های غیرمجاز آنها منجر به بار اضافی بر روی شبکه می‌شود که می‌تواند به خاموشی‌ها و ناپایداری‌های جدی در تأمین انرژی منجر گردد. ما باید با همت و عزم جدی، به این معضل پاسخ دهیم و امنیت و سلامت جامعه را تضمین کنیم.

مدبر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در ادامه گفت: ماینرها به شبکه توزیع برق نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کنند. بار اضافه‌ای که ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز آنها بر روی شبکه تحمیل می‌شود، می‌تواند منجر به خرابی تجهیزات، افزایش هزینه‌ها و حتی خطرات جانی برای کارکنان شود.این آسیب‌ها نه تنها بر کیفیت خدمات تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب بروز مشکلات جدی در تأمین انرژی پایدار برای مردم می‌شود. بنابراین، حفاظت از شبکه توزیع برق و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز، مسئولیتی است که باید به طور جدی دنبال شود.

ساعدپناه با بیان اینکه روستای دژگان، از خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان برخوردار است گفت: قدردان همراهی مردم این روستای زیبا و تاریخی در دهستان دژگان بخش مهران برای شناسایی ماینرهای غیر مجاز هستیم.