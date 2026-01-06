تأکید رهبران اروپا و فرستاده ویژه آمریکا در خصوص ضمانت امنیتی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه اعلام کرد: ۳۵ کشور عضو «ائتلاف داوطلبان» ضمانتهای امنیتی قوی برای اوکراین را تصویب کردهاند.
وی افزود: گفتوگوهای امروز در نشست ائتلاف داوطلبان تأیید کرد که ارتش اوکراین همچنان خط مقدم دفاعی [اروپا] باقی خواهد ماند.
رئیسجمهور فرانسه تأکید کرد: ضمانتهای امنیتی اساس هر توافقی است تا اطمینان حاصل شود که هیچ توافقی به تسلیم اوکراین منجر نخواهد شد.
ماکرون همچنین گفت: باید روند اعمال تحریمها علیه روسیه برای محدود کردن توان این کشور در تأمین مالی جنگ ادامه یابد.
امضای استقرار نیروهای چند ملیتی در اوکراین
در همین حال، فرانسه، انگلیس و اوکراین «اعلامیه» مربوط به استقرار احتمالی نیروهای چندملیتی در اوکراین در آینده را امضا کردند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
«کالا کایاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد: اوکراین پس از جنگ به ضمانتهای امنیتی گسترده نیاز دارد تا روسیه از تجدید تجاوز بازداشته شود.
وی تأکید کرد: اولویت ما پایان دادن به جنگ است، اما روسیه در شرایط کنونی صلح را نمیپذیرد.
ویتکاف
از سوی دیگر، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه اعلام کرد: هیئت آمریکایی در پاریس با نمایندگان ائتلاف داوطلبان و هیئت اوکراینی دیدار کرده است تا طرح صلح ترامپ برای اوکراین را پیش ببرد.
فرستاده ویژه آمریکا همچنین گفت: در موضوع اوکراین، بهویژه در زمینه ضمانتهای امنیتی و طرحهای مربوط به بازسازی و رفاه، پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.
وی افزود: گفتوگوها با هیئت اوکراینی شامگاه سهشنبه و روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت.
فرستاده ویژه آمریکا در ادامه گفت: رئیسجمهور ترامپ خواهان تحقق صلح در اوکراین است و ما نهایت تلاش خود را برای این هدف به کار خواهیم بست.
وی افزود: بهزودی موضوع هماهنگیهای امنیتی برای پایان کامل جنگ در اوکراین نهایی خواهد شد و نشست امروز در پاریس بسیار مهم و همراه با پیشرفت قابل توجه بود.
زلنسکی
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین نیز گفت: ضمانتهای امنیتی بسیار مهم هستند و در پاریس با هیئت آمریکایی درباره سازوکارهای نظارت بر صلح گفتوگو کردهایم، چرا که این موضوع برای ما ضروری است.
وی افزود: آمریکا حمایت لازم را برای جلوگیری از تجاوز جدید روسیه ارائه خواهد کرد.
رئیسجمهور اوکراین ادعا کرد: اوکراین هرگز مانعی در مسیر صلح نبوده و این روسیه است که مانع تحقق آن میشود.
نخست وزیر انگلیس
کر استامر نخستوزیر انگلیس نیز اعلام کرد: مذاکرات نشست ائتلاف داوطلبان بسیار سازنده بود و اکنون بیش از هر زمان دیگری به تحقق صلح در اوکراین نزدیک شدهایم.
وی گفت: انگلیس در سازوکارهای نظارت و راستیآزمایی آتشبس در اوکراین با رهبری آمریکا مشارکت خواهد کرد.
نخستوزیر انگلیس تأکید کرد: دستیابی به توافق صلح تنها در صورتی ممکن است که پوتین آماده ارائه امتیاز باشد.
وی افزود: حمایت از اوکراین برای دفاع از خود ادامه خواهد یافت.
به گفته وی، اعلامیه استقرار نیروی چند ملیتی در اوکراین، چارچوب حقوقی فعالیت نیروهای انگلیسی، فرانسوی و متحدان در خاک اوکراین را مشخص میکند.
صدراعظم آلمان
«فریدریش مرتس» صدر اعظم آلمان نیز گفت: نشست امروز ائتلاف داوطلبان گامی در مسیر تحقق صلح در اوکراین است.
وی افزود: تلاشها برای پایان دادن به جنگ در سریعترین زمان ممکن تسریع خواهد شد.
صدر اعظم آلمان تأکید کرد: هر توافق آتشبسی باید بر پایه ضمانتهای امنیتی قوی استوار باشد و باید اطمینان حاصل شود که ارتش اوکراین به اندازه کافی قدرتمند باقی میماند تا بتواند با هرگونه تجاوز احتمالی روسیه مقابله کند.
وی تصریح کرد: حمایت مالی، سیاسی و نظامی از اوکراین ادامه خواهد یافت.
