به گزارش مهر، پذیرش نسخههای آنلاین در داروخانه شبانه روزی هلال احمر در آذرماه سال جاری نسبت به آبانماه، با رشد ۲۰۰ درصدی همراه شد.
رشد ۲۰۰ درصدی پذیرش نسخههای آنلاین نشان میدهد که بیماران اعتماد ویژهای به این سامانه پیدا کردهاند. این موفقیت حاصل همکاری نزدیک سازمان تدارکات پزشکی با سازمان غذا و دارو است؛ همکاریای که هدف آن فراهم کردن دسترسی آسانتر به داروهای حیاتی و کمیاب، کاهش مراجعات حضوری و کوتاهتر شدن مسیر دریافت خدمات دارویی بوده است.
سازمان تدارکات پزشکی هلالاحمر بر آن است که خدماتی در شأن ملت ایران عرضه کند؛ خدماتی دقیق و سریع که در کنار کیفیت، بر تکریم بیماران و حفظ کرامت آنان استوار است.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلالاحمر، این سامانه توانسته با کاهش هزینه و زمان، امکان دریافت خدمات بدون نیاز به ورود به محدوده طرح ترافیک، ایجاد نظم در فرآیند خدمترسانی و امکان پیگیری لحظهای وضعیت درخواست، تجربهای متفاوت و رضایتبخش برای بیماران رقم بزند.
