۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

کشمیری: شمشادهای حاشیه معابر بجنورد حذف می‌شوند

بجنورد- شهردار بجنورد گفت: حذف شمشادهای حاشیه معابر و جایگزینی آن‌ها با گلدان‌های متحدالشکل در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدعلی کشمیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد که در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به بحران آب، شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی عوارض سنگینی را برای چاه‌های غیرشرب در اختیار شهرداری‌ها تعیین و ابلاغ کرده است.

وی افزود: شمشادها علاوه بر نیاز بالای آبی، خاصیت پرچینی دارند که در برخی معابر موجب ایجاد محدودیت در تردد عابران می‌شود.

شهردار بجنورد ادامه داد: پیش از این نیز جمعی از کسبه شهر بجنورد نسبت به حذف شمشادهای مقابل واحدهای صنفی خود اقدام کرده بودند.

وی تصریح کرد: شهرداری بجنورد در راستای مدیریت مصرف آب و ایجاد جلوه بصری مناسب‌تر، حذف شمشادها و جایگزینی آن‌ها با گلدان‌های متحدالشکل و متناسب با اقلیم منطقه را آغاز کرده است.

کشمیری گفت: این طرح ابتدا در بلوار امام خمینی (ره) بجنورد اجرا شد و هم‌اکنون در حدفاصل میدان کارگر تا میدان شهید نیز در حال انجام است.

وی یادآور شد: این اقدام به‌تدریج در سایر معابر شهر بجنورد نیز اجرایی خواهد شد.

شهردار بجنورد در پایان بیان کرد: همچنین تصمیم بر این شده است که برای آبیاری درختان معابر شهری، پساب تصفیه‌خانه بجنورد از شرکت آب و فاضلاب استان خریداری شود که در این خصوص مکاتبات لازم با استانداری خراسان شمالی انجام شده است.

