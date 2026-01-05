به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدعلی کشمیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد که در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به بحران آب، شرکت آب منطقهای خراسان شمالی عوارض سنگینی را برای چاههای غیرشرب در اختیار شهرداریها تعیین و ابلاغ کرده است.
وی افزود: شمشادها علاوه بر نیاز بالای آبی، خاصیت پرچینی دارند که در برخی معابر موجب ایجاد محدودیت در تردد عابران میشود.
شهردار بجنورد ادامه داد: پیش از این نیز جمعی از کسبه شهر بجنورد نسبت به حذف شمشادهای مقابل واحدهای صنفی خود اقدام کرده بودند.
وی تصریح کرد: شهرداری بجنورد در راستای مدیریت مصرف آب و ایجاد جلوه بصری مناسبتر، حذف شمشادها و جایگزینی آنها با گلدانهای متحدالشکل و متناسب با اقلیم منطقه را آغاز کرده است.
کشمیری گفت: این طرح ابتدا در بلوار امام خمینی (ره) بجنورد اجرا شد و هماکنون در حدفاصل میدان کارگر تا میدان شهید نیز در حال انجام است.
وی یادآور شد: این اقدام بهتدریج در سایر معابر شهر بجنورد نیز اجرایی خواهد شد.
شهردار بجنورد در پایان بیان کرد: همچنین تصمیم بر این شده است که برای آبیاری درختان معابر شهری، پساب تصفیهخانه بجنورد از شرکت آب و فاضلاب استان خریداری شود که در این خصوص مکاتبات لازم با استانداری خراسان شمالی انجام شده است.
نظر شما