تجمع گسترده و عزادارانه مردم قم در محکومیت اغتشاشات در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شام رحلت حضرت زینب کبری (س) مردم انقلابی و همیشه در صحنه قم با حضوری پرشور و منسجم، تجمعی گسترده را در محکومیت ناامنی‌ها و هتک حرمت‌های اخیر برگزار کردند و با اجتماع در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، بر حفظ امنیت، آرامش اجتماعی و صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید کردند.



این تجمع مردمی شامگاه دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ پس از اقامه نماز مغرب و عشاء و با حضور اقشار مختلف مردم قم برگزار شد.



شرکت‌کنندگان که در قالب دسته‌های عزاداری و با همراهی هیئت‌های مذهبی در این مراسم حضور یافته بودند، با حرکت منسجم و عزادارانه، اعتراض خود را نسبت به اقدامات ساختارشکنانه و برهم‌زننده نظم عمومی اعلام کردند.



بر اساس این گزارش، دسته‌های عزاداری از مسیرهای پیش‌بینی‌شده به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها حرکت کردند. یک مسیر از خیابان شهید دل‌آذر و محدوده امامزاده موسی مبرقع (ع) و مسیر دیگر از منطقه نیروگاه و مسجد طفلان مسلم آغاز شد و جمعیت عزادار با نوحه‌خوانی و شعارهای وحدت‌آفرین، خود را به صحن امام رضا علیه‌السلام رساندند.



حاضران در این تجمع، با محکوم کردن هرگونه ناامنی، اغتشاش و هتک حرمت به مقدسات، بر ضرورت حفظ ثبات، امنیت عمومی و آرامش اجتماعی تأکید کردند و این‌گونه اقدامات را مغایر با باورهای دینی، منافع ملی و خواست عموم مردم دانستند.



این مراسم با محوریت تجدید بیعت با مقام معظم رهبری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی حمایت قاطع خود را از ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.



حضور خانواده‌ها، بازاریان، جوانان و گروه‌های مختلف مردمی، جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی اجتماعی و وحدت انقلابی در شهر قم را به نمایش گذاشت.



تجمع گسترده مردم قم در این آئین، بار دیگر نشان داد که این شهر مذهبی و انقلابی در بزنگاه‌های حساس، با حضور آگاهانه و مسئولانه، نسبت به تحولات اجتماعی واکنش نشان می‌دهد و اجازه نخواهد داد امنیت، آرامش و ارزش‌های دینی جامعه خدشه‌دار شود.