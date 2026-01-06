  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۷:۳۸

آمریکا دخالت در حادثه امنیتی در کاراکاس را رد کرد

آمریکا دخالت در حادثه امنیتی در کاراکاس را رد کرد

یک رسانه آمریکایی به نقل از منابعی در کاخ سفید دخالت در حادثه امنیتی اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز آمریکا به نقل از دو مقام آگاه اعلام کرد که آمریکا در حال پیگیری گزارش‌ها درباره تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری در کاراکاس است.

این دو مقام به این شبکه تلویزیونی گفتند: دولت آمریکا گزارش‌های مربوط به تیراندازی در ونزوئلا را به‌دقت دنبال می‌کند. آمریکا در این موضوع دخالتی ندارد.

پیش‌تر، پایگاه خبری بی‌اِن‌او نیوز گزارش داده بود که صدای تیراندازی در نزدیکی اقامتگاه ریاست‌جمهوری در ونزوئلا شنیده شده است.

آمریکا با حمله به ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را ربود. دلسی رودریگز معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در حال حاضر، این کشور را اداره می‌کند. کشورهای مختلف جهان، اقدام واشنگتن را ناقض منشور سازمان ملل متحد اعلام کردند.

کد خبر 6714978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      یک قاچاقی رادستگیرکرده اید این چه ربطی داردکه درامورداخلی آن کشوردخالت کنید کی باشد وکی نباشد وآشغال نظامی کنیدمگران کشورقانونی برای وقتی که رئیس جمهور نبست ندارد شما وکیل آن مردمی ایدکه چکارکنند نظامیان شما بعدازدستگیری مجرم فرضی درآن کشورالان چراحضوردارند'افقانستان پرازقاچاچی ست آیاایران 'روسیه واروپاودنیا می تواندکشاورزان افقانستان رادرخانه هایشان دستگیرکنندودردادگاه های خودمحاکمه نمایندو برای مردم افقانستان تعیین تکلیف نمایند وریسس دولت تعیین کنندودرافقانستان نیروی پیاده کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها