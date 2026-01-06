آمریکا دخالت در حادثه امنیتی در کاراکاس را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه انبیسینیوز آمریکا به نقل از دو مقام آگاه اعلام کرد که آمریکا در حال پیگیری گزارشها درباره تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاستجمهوری در کاراکاس است.
این دو مقام به این شبکه تلویزیونی گفتند: دولت آمریکا گزارشهای مربوط به تیراندازی در ونزوئلا را بهدقت دنبال میکند. آمریکا در این موضوع دخالتی ندارد.
پیشتر، پایگاه خبری بیاِناو نیوز گزارش داده بود که صدای تیراندازی در نزدیکی اقامتگاه ریاستجمهوری در ونزوئلا شنیده شده است.
آمریکا با حمله به ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را ربود. دلسی رودریگز معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در حال حاضر، این کشور را اداره میکند. کشورهای مختلف جهان، اقدام واشنگتن را ناقض منشور سازمان ملل متحد اعلام کردند.
