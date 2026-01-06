هوای ۱۴ شهر خوزستان آلوده، هویزه در وضعیت خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، میزان ذرات آلاینده در شهر هویزه با عدد ۲۵۶ AQI در وضعیت بنفش، خطرناک آلودگی هوا ثبت شد.

شاخص کیفیت هوا در شهرهای اهواز، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر، هندیجان در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

در شهرهای آبادان، اندیمشک، بهبهان، کارون، دزفول، شوش، ملاثانی شاخص کیفیت هوا در وضعیت نارنجی، ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

بر اساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا، بازه صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب می‌شود.