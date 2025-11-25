  1. استانها
  2. خوزستان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

هوای هویزه در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم؛ آلودگی شدید در ۶ شهر خوزستان

اهواز – سامانه پایش کیفی هوای کشور از تداوم آلودگی شدید در شهرهای خوزستان و قرار گرفتن هوای هویزه در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوا صبح امروز سه‌شنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۴ در هویزه به عدد ۲۲۳ میکروگرم بر مترمکعب رسید که بیانگر وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در آبادان (۱۵۷)، خرمشهر (۱۷۵)، کارون (۱۶۱)، اهواز (۱۷۸)، ماهشهر (۱۷۰) و ملاثانی (۱۷۵) در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی ثبت شده است.

همچنین میزان آلودگی در شهرهای شادگان، بهبهان و شوشتر در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای هندیجان، آغاجاری، امیدیه، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، اندیکا، لالی، دزفول و اندیمشک در وضعیت زرد و قابل قبول گزارش شده و شهرهای رامشیر، دزپارت، مسجدسلیمان و شوش در شرایط پاک و مطلوب قرار دارند.

بر پایه شاخص استاندارد جهانی (AQI)، کیفیت هوا در پنج سطح دسته‌بندی می‌شود: از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک ارزیابی می‌شود.

