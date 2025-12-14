هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذر، شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان، اندیمشک، اهواز، خرمشهر، سوسنگرد، شوشتر، بندر ماهشهر و هویزه در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین میزان ذرات آلاینده در شهرهای بهبهان، دزفول، شادگان و شوش در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی گزارش شده است.

بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، وضعیت کیفی هوا به پنج دسته تقسیم می‌شود که ۰ تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک تعریف شده است.

با توجه به تداوم آلودگی هوا، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و شهروندان از فعالیت‌های سنگین ورزشی در محیط‌های باز پرهیز کنند.