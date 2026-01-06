سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی در پایتخت طی آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و این روند را نتیجه‌ی همکاری شهروندان، افزایش رعایت قوانین رانندگی و تشدید اقدامات پیشگیرانه پلیس عنوان کرد.

سردار موسوی‌پور در ادامه اعلام کرد: آمارهای ثبت‌شده پزشکی قانونی از تصادفات فوتی در آذرماه امسال نشان می‌دهد که تلفات ناشی از سوانح ترافیکی در تهران نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، این کاهش معنادار حاصل همکاری و همراهی کاربران ترافیک در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی پلیس بوده است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش تصادفات فوتی افزود: رعایت فاصله طولی مناسب بین خودروها، رانندگی با سرعت مطمئنه، پرهیز از سرعت و سبقت‌های غیر مجاز، از مهم‌ترین مواردی هستند که نقش مستقیم در پیشگیری از تصادفات دارند.

سردار موسوی‌پور همچنین تأکید کرد: توجه کامل به جلو هنگام رانندگی و عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی از جمله رفتارهایی است که می‌تواند احتمال وقوع تصادف را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

از طرفی دیگر، خستگی، خواب‌آلودگی و مصرف نوشیدنی‌های غیرمجاز و مواد روان‌گردان از عوامل اصلی بروز حوادث مرگبار هستند که رانندگان باید به‌طور جدی از آن‌ها اجتناب کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه رعایت همین اصول ساده می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث تلخ جلوگیری کند، افزود؛ پلیس راهور با اجرای طرح‌های نظارتی، افزایش گشتی‌های کنترلی و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تلاش کرده است تا بستر ایمن‌تری برای تردد شهروندان فراهم کند؛ اما بخش اصلی این موفقیت، نتیجه مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری کاربران ترافیک است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: ایمنی در رانندگی از لحظه‌ای آغاز می‌شود که راننده تصمیم می‌گیرد با آرامش، دقت و احترام به حقوق دیگران پشت فرمان بنشیند. هر تصمیم کوچک در رفتار ترافیکی کاربران، می‌تواند تفاوتی بزرگ در سطح ایمنی تردد ایجاد کند. تردد ایمن تنها با رعایت قانون از جانب تمامی نهادهای مؤثر در ارتقا ایمنی تردد و مسئولیت‌پذیری و توجه به پیامدهای هر رفتار شکل می‌گیرد.