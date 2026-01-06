به گزارش خبرگزاری مهر، «میکائیل باقری» مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در مورد آثار اعتکاف در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: اگر بچهها در مدار و بستر فرصتها و موقعیتهای تربیتی در مدارس قرار بگیرند، قطعاً به تناسب آن آسیبهای اجتماعیشان کمتر میشود، این امر را بر اساس شواهد و آمار عنوان میکنم، بچههایی که در فعالیتهای قرآن، عترت و نماز حضور مییابند، بسیار کمتر از سایر دانش آموزان درگیر آسیبها میشوند.
وی ادامه داد: یکی از این موقعیتهای تربیتی اعتکاف است، اعتکاف یکی از مؤثرترین و اثربخش ترین موقعیتها در مدارس است، زیرا دانش آموزان در این سه روز همه چیز را کنار میگذارند و حتی در استفاده از گوشی همراه هم محدود میشوند و تنها در یک زمان بندی خاصی از آن استفاده میکنند.
برنامه آموزش و پرورش برای نگهداشت اثرپذیری و اثرگذاری دانش آموزان معتکف
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش افزود: اثری که این سه روز با وجود مربیان آموزش دیده و نوجوانشناس بر روی بچهها میگذارد بسیار فراتر از تصور است. یکی از آسیبهای سالهای گذشته این بود که ما کمتر به نگهداشت این بچهها بعد از اعتکاف توجه داشتیم. در فرآیند طراحی شده امسال، همه بچههای ثبت نام شده در نورینو در کانال اعتکاف و حالت پرواز عضو هستند.
باقری تأکید کرد: نیمی از بچهها نیز به دلیل آنکه تشکلی و مسجدی در اعتکاف حضور یافته اند، هنوز در نورینو ثبت نام نکرده اند. تلاش ما این است که از طریق مدیران مدارس و مربیان پرورشی بچهها را تشویق کنیم تا از طریق نورینو در اعتکاف ثبت نام کنند چرا که هم در کارنامه پرورشی آنها اثرگذار خواهد بود و هم در حوزه نگهداشت، اثرپذیری و اثرگذاری آنها بر هم سن و سال آنان را حفظ و از آنها استفاده کنیم. دانش آموزان معتکف به عنوان نیروهایی که موقعیت را درک کردند و اثری گرفته اند و میتوانند بر هم سن و سالان خود اثرگذار باشند.
وی در مورد آمار دانش آموزان معتکف یادآور شد: طبق آمار استانها حدود ۵۶۰ هزار دانش آموز در اعتکاف دانش آموزی حضور یافته اند. پیش بینی میشود این دانش آموزان همراه با دانش آموزانی که به صورت خانوادگی یا آزاد در اعتکاف حضور دارند، بیش از ۶۰۰ هزار نفر شوند. امیدواریم ما بتوانیم آنها را حفظ کرده و آموزش دهیم و از ظرفیت آنها برای اثرگذاری بر روی همسالان استفاده کنیم.
باقری تصریح کرد: آمار ما تا شب دوم اعتکاف، حدود ۵۶۵ هزار دانش آموزانی است که به صورت تشکلی حضور یافتند و آمار دقیق انفرادی هنوز در دسترس نیست اما اکنون که اعتکاف پایان یافته میتوان آمار واقعیتر و دقیقتر ارائه کرد.
قرارگاه ملی مسجد پای کار اعتکاف دانش آموزی
وی در مورد استفاده از ظرفیت مساجد برای اعتکاف دانش آموزی و انس آنها با مسجد گفت: یکی از مشکلات سالهای قبل به ویژه سال گذشته کمبود مسجد برای دانش آموزان بود. گاهی دانش آموزان، مدیران و مسئولان ما اعتکاف را در نمازخانههای مدارس و حتی در سالنهای ورزشی برگزار میکردند. امسال قرارگاه ملی مسجد پای کار آمد و خودشان این شعار را برای خود تعیین کردند که «هیچ دانش آموزی بدون مسجد» نماند.
وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که امسال دانش آموزان بدون مسجد نمانده باشند ولی به دلیل آنکه هنوز جمع بندی نکرده ایم و آن عواقب و آسیبهای احتمالی را شناسایی نکرده ایم، فعلاً نمیتوان درباره تحقق این شعار در میدان عمل اظهار نظر نکرد. برای تحقق این امر از دو مسیر اقدام کردیم؛ ابتدا از ماهها قبل ستاد برگزاری اعتکاف در حوزه دانش آموزی را تشکیل دادیم که ارکان مختلفی بیرون از آموزش و پرورش را شامل میشد. مسیر بعدی کارشناسان ما هستند، ما در هر منطقه آموزش و پرورش یک مجری اعتکاف داریم که کارشناس قرآنی ما هستند که از آن مسیر مساجد مد نظر خود را معرفی کردند.
وی افزود: ما لیست مساجد را در اختیار قرارگاه ملی مسجد قرار دادیم، از سوی دیگر قرارگاه ملی مسجد ویژگیهایی برای اعتکافهای دانش آموزی تعریف کرد. ما سعی کردیم از هر دو طرف حرکت کنیم و مساجدی را در اختیار بچهها قرار دهیم که متناسب با نیازهای آنها باشد.
اعتکاف را با زندگی با آیهها در ماه رمضان گره زدیم
وی در مورد برنامههای اعتکاف دانش آموزی گفت: ما در ذیل برگزاری اعتکاف دانش آموزی چهار کارگروه تشکیل دادیم، یکی از کارگروهها محتوا بود که مسئولیت آن را سازمان تبلیغات و سازمان دارالقرآن بر عهده داشتند. این افراد بر اساس نیاز و سوالات بچههای امروز پنج آیه را برای این سه روز انتخاب کردند و کتابی تحت عنوان «حالت پرواز» تهیه شد. این کتاب با تیراژ ۱۲۰ هزار جلد منتشر شد و با مشارکت سازمان دارالقرآن در اختیار استانها قرار گرفت، این کتابها در مساجدی که دانش آموزان حضور دارند، توزیع شد.
مدیرکل قرآن کریم عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بنا داریم اعتکاف را با زندگی با آیهها در ماه رمضان را گره بزنیم، در واقع درگاه ورود برای بچههای معتکف از این مسیر خواهد بود. در حقیقت بچهها با حکایات و تمثیلهای ۳ تا ۵ آیه زندگی کردند و آن را فراگرفتند و پس از حفظ آن در تداوم ماه رمضان و شعبان در زندگی با آیهها را ادامه خواهیم داد.
امتحانات تا ۲ روز بعد از اعتکاف برگزار نمیشود
باقری در مورد وضعیت برنامه درسی دانش آموزان در سه روز اعتکاف گفت: امتحانات فصلی دو شیوه دارد؛ امتحانات نهایی و امتحانات داخلی. امتحانات نهایی به صورت ستادی و ملی برنامه ریزی شده و به هیچ عنوان برگزار نمیشود و برگزاری آن در تمام استانها منتفی نیست. امتحانات داخلی را نیز با امضای وزیر محترم آموزش و پرورش بخشنامه کردیم تا دو روز بعد از اعتکاف امتحانی برگزار نشود. گزارشها حاکی از آن است که استانها نیز به مدارس و مناطق خود ابلاغ کردند که قطعاً ۱۶ و ۱۷ آزمونی برگزار نشود. همچنین برنامههای درسی ارائه شده در کلاس نیز برای دانش آموزان معتکف قابل تکرار است.
