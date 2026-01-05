به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در خصوص آمار اعتکاف امسال دانش‌آموزان استان اظهار کرد: امسال اعتکاف دانش‌آموزی در ۱۵۶ مسجد در استان در حال برگزاری است که تعداد ۷۵ مسجد ویژه اعتکاف پسران و تعداد ۸۱ مسجد ویژه اعتکاف دختران هستند.

خدادادی با بیان اینکه امسال ۸ هزار و ۴۹۰ دانش‌آموز در استان معتکف شدند، بیان کرد: از این تعداد، سه هزار و ۹۸۰ دانش‌آموز پسر و چهار هزار و ۵۱۰ دانش‌آموز دختر بودند که در مساجد مجری اعتکاف دانش‌آموزی از فرصت معنوی اعتکاف بهره‌مند شدند.

وی افزود: به منظور رفاه حال دانش‌آموزان معتکف تا پایان آئین معنوی اعتکاف امتحانات داخلی مدارس برگزار نشده و غیبت این دانش‌آموزان مجاز خواهد بود.