بالغ بر ۸ هزار دانش‌آموز در چهارمحال و بختیاری معتکف شدند

شهرکرد - مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۸ هزار و ۴۹۰ دانش‌آموز معتکف شدند که از این تعداد، سه هزار و ۹۸۰ دانش‌آموز پسر و چهار هزار و ۵۱۰ دانش‌آموز دختر بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در خصوص آمار اعتکاف امسال دانش‌آموزان استان اظهار کرد: امسال اعتکاف دانش‌آموزی در ۱۵۶ مسجد در استان در حال برگزاری است که تعداد ۷۵ مسجد ویژه اعتکاف پسران و تعداد ۸۱ مسجد ویژه اعتکاف دختران هستند.

خدادادی با بیان اینکه امسال ۸ هزار و ۴۹۰ دانش‌آموز در استان معتکف شدند، بیان کرد: از این تعداد، سه هزار و ۹۸۰ دانش‌آموز پسر و چهار هزار و ۵۱۰ دانش‌آموز دختر بودند که در مساجد مجری اعتکاف دانش‌آموزی از فرصت معنوی اعتکاف بهره‌مند شدند.

وی افزود: به منظور رفاه حال دانش‌آموزان معتکف تا پایان آئین معنوی اعتکاف امتحانات داخلی مدارس برگزار نشده و غیبت این دانش‌آموزان مجاز خواهد بود.

