نگرانی از افزایش تولید ونزوئلا، قیمت نفت را کاهشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه کاهش یافت؛ چراکه معاملهگران در حال ارزیابی احتمال افزایش تولید نفت خام ونزوئلا پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، توسط آمریکا هستند. تحولی که در صورت تحقق، میتواند در کنار تقاضای ضعیف، خطر مازاد عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی را تقویت کند.
بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۰ سنت معادل ۰.۳۲ درصد کاهش، به ۶۱ دلار و ۵۶ سنت رسید. همچنین نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۴ سنت معادل ۰.۴۱ درصد کاهش، در سطح ۵۸ دلار و ۸ سنت معامله شد.
تحلیلگران بازار نفت بر این باورند که اگر سناریوی موردنظر دونالد ترامپ حتی بهطور محدود محقق شود، تولید نفت خام ونزوئلا افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که فشار بیشتری بر بازاری وارد میکند که هماکنون نیز با مازاد عرضه روبهرو است.
بر اساس نظرسنجی رویترز از فعالان بازار در ماه دسامبر، پیشتر نیز انتظار میرفت قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر رشد عرضه و تقاضای ضعیف، با فشار نزولی مواجه شود. این فشار قیمتی اکنون پس از بازداشت رهبر ونزوئلا در روز شنبه تشدید شده است، زیرا احتمال کاهش یا لغو تحریمهای نفتی آمریکا علیه ونزوئلا و افزایش تولید این کشور را بالا برده است.
به گفته یک منبع آگاه، دولت ترامپ قصد دارد این هفته با مدیران شرکتهای نفتی آمریکا دیدار کند تا درباره چشمانداز افزایش تولید نفت ونزوئلا گفتوگو شود.
این در حالی است که شاخصهای نفتی در معاملات روز گذشته، در پی انتشار اخبار مربوط به بازداشت مادورو و اظهارات آمریکا درباره کنترل اوضاع ونزوئلا، بیش از یک درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بودند. مادورو نیز روز دوشنبه اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر را رد کرد.
ونزوئلا، یکی از اعضای مؤسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، با برخورداری از حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر نفتی، بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. با این حال، صنعت نفت این کشور بهدلیل سالها کمبود سرمایهگذاری و اعمال تحریمهای آمریکا، با کاهش شدید تولید مواجه بوده است.
میانگین تولید نفت ونزوئلا در سال گذشته حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. تحلیلگران نفتی معتقدند در صورت ثبات سیاسی و ورود سرمایهگذاری آمریکا، تولید نفت این کشور میتواند طی دو سال آینده تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
تحلیلگران بانک سیتی همچنین پیشبینی میکنند در صورت افزایش قابلتوجه عرضه، اوپکپلاس احتمالاً با کاهش تولید واکنش نشان خواهد داد تا قیمت نفت برنت را در بازه ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه در میانمدت حفظ کند.
