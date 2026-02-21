افزایش قیمت نفت در سایه نگرانی از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در شرایطی افزایش یافته که سرمایهگذاران نگران اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران هستند. اظهارات دونالد ترامپ درباره لزوم توقف برنامه هستهای ایران، بر نگرانیهای بازار افزوده است.
در معاملات روز شنبه، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۴ درصد رشد به ۷۱ دلار و ۷۶ سنت رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۸ سنت معادل ۰.۱۲ درصد افزایش، ۶۶ دلار و ۴۸ سنت معامله شد.
هر دو شاخص نفتی در بخش عمده معاملات روز جمعه در محدوده منفی قرار داشتند و بازار در انتظار روشنتر شدن تنش میان تهران و واشنگتن بود. تحلیلگران معتقدند بازار میان «انتظار وقوع یک رویداد نظامی» و «تردید نسبت به وقوع حمله» گرفتار شده است.
هر دوی این شاخصها طی یک هفته گذشته بیش از ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند. ترامپ هشدار داده در صورت عدم دستیابی به توافق برای توقف برنامه هستهای ایران، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد. در مقابل، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده تهران طی روزهای آینده پیشنویس پیشنهاد متقابل خود را ارائه خواهد کرد.
ترامپ همچنین از بررسی گزینه حملات محدود نظامی خبر داده است. ایران بهعنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت، در مقابل عربستان و در سوی دیگر تنگه هرمز قرار دارد؛ گذرگاهی راهبردی که حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از آن عبور میکند. هرگونه درگیری در این منطقه میتواند جریان عرضه نفت را مختل کرده و قیمتها را افزایش دهد.
از سوی دیگر، اداره اطلاعات انرژی آمریکا از کاهش ۹ میلیون بشکهای ذخایر نفت خام این کشور طی هفته گذشته خبر داده است؛ کاهشی که بهدلیل رشد صادرات و افزایش نرخ پالایش رخ داده و از قیمتها حمایت کرده است.
در همین حال، بازار جهانی نفت همچنان با خطر مازاد عرضه روبهروست. ائتلاف اوپکپلاس احتمالاً از آوریل افزایش تدریجی تولید را از سر خواهد گرفت. تحلیلگران جیپی مورگان هشدار دادهاند مازاد عرضه ایجادشده از نیمه دوم ۲۰۲۴ تاکنون ادامه یافته و احتمال میرود در سال جاری نیز پابرجا بماند.
بر اساس پیشبینیها، برای جلوگیری از انباشت بیشازحد ذخایر در سال ۲۰۲۷، کاهش حداقل ۲ میلیون بشکه در روز در تولید جهانی ضروری خواهد بود.
در مجموع، بازار نفت میان نگرانیهای ژئوپلیتیکی و چشمانداز مازاد عرضه در نوسان است و فعالان اقتصادی در انتظار روشنتر شدن مسیر تحولات سیاسی و تصمیمات تولیدکنندگان باقی ماندهاند.
نظر شما