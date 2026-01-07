پیش بینی قیمت نفت برای ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، یک نظرسنجی از کارشناسان روس نشان می‌دهد که انتظار می‌رود قیمت نفت برنت برای سال جاری به ۶۱ تا ۶۵ دلار در هر بشکه برسد و اصلی ترین دلیل آن پیش بینی افزایش مازاد عرضه است.

کریل باختین، کارشناس واحد تحلیل مؤسسه سرمایه‌گذاری BCS روسیه، می‌گوید پیش بینی این مؤسسه برای سال جاری رسیدن قیمت نفت برنت به ۶۳ دلار در هر بشکه است.

وی افزود: ما انتظار داریم که نرخ تولید نسبت به شرایط کنونی به خصوص در میان تولید کنندگان پرهزینه کاهش یابد.

در عین حال آن دری پلیسچوک، کارشناس ارشد مؤسسه اولر، نیز بر این باور است که در سال ۲۰۲۶ متوسط قیمت نفت برنت به ۶۱.۷ دلار در هر بشکه کاهش می‌یابد؛ این انتظار وجود دارد که شاهد کاهش قیمت نفت نسبت به سال گذشته باشیم چرا که پیش بینی می‌شود عرضه نفت از سوی کشورهای عضو اوپک افزایش یابد.

مارک شومیلوف، کارشناس مؤسسه رنسانس کپیتال، نیز معتقد است که اگر شرایط ژئوپلیتیک تغییر نکند بازار با در نظر گرفتن احتمال افزایش تولید نفت اپک پلاس با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه خواهد شد؛ این مسئله اصلی‌ترین عامل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی است.

وی تاکید کرد که ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که متوسط قیمت نفت برنت برای سال جاری ۶۵ دلار در هر بشکه است و حتی ممکن است در طول سال ۲۰۲۶ شاهد عقب نشینی قیمت نفت برنت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه هم باشیم.