رضا طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در استان کردستان در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴، مجموعاً بیش از ۱۳۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب ۳ هزار و ۸۳۶ فقره وام به مددجویان و نیازمندان پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات در چهار حوزه اصلی پرداخت شده‌اند، افزود: تسهیلات ارائه‌شده شامل بخش‌های اشتغال و خودکفایی، حمایتی، مسکن و فرهنگی است که متناسب با نیاز جامعه هدف برنامه‌ریزی و تخصیص یافته‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با اشاره به سهم بالای تسهیلات حمایتی گفت: بیشترین میزان پرداختی مربوط به تسهیلات حمایتی بوده که با اختصاص بیش از ۷۱ میلیارد تومان در قالب ۲ هزار و ۳۹۶ فقره وام، نقش مهمی در کاهش فشارهای معیشتی خانواده‌های تحت حمایت ایفا کرده است.

طوسی ادامه داد: در حوزه اشتغال و خودکفایی نیز بیش از ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۵۳۲ فقره وام پرداخت شده که این تسهیلات زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توانمندسازی اقتصادی مددجویان را فراهم کرده است.

وی با اشاره به حمایت‌های حوزه مسکن تصریح کرد: در بخش مسکن، بیش از ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۳۸۰ فقره وام به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده تا بخشی از مشکلات تأمین یا بهسازی مسکن مددجویان مرتفع شود.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان همچنین از توجه ویژه به حوزه فرهنگی خبر داد و گفت: در این مدت، بیش از ۸ میلیارد تومان تسهیلات فرهنگی در قالب ۲۲۱ فقره وام به دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت پرداخت شده که این اقدام در راستای حمایت از تحصیل و ارتقای سطح علمی جامعه هدف انجام شده است.

طوسی در پایان تأکید کرد: رویکرد کمیته امداد و صندوق امداد ولایت، حرکت به سمت توانمندسازی پایدار و کاهش وابستگی مددجویان است و تلاش می‌کنیم با توسعه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، زمینه خودکفایی و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های نیازمند را بیش از پیش فراهم کنیم.