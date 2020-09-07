پرداخت ۱۱۶هزار و ۵۰۰ فقره وام کارگشایی به مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عاشوری همزمان با پنجمین سالگرد صندوق امداد ولایت در نشست خبری امروز گفت: صندوق امداد ولایت در سال ۹۵ با ۶۶۴ میلیارد تومان تسهیلات کار خود را آغاز کرد که این مبلغ در سال ۹۶ به ۹۸۰ میلیارد تومان، در سال ۹۷ به ۱,۶۷۲ میلیارد تومان و در سال ۹۸ به ۲,۳۲۶ میلیارد تومان رسید و امسال نیز قرار است با ۵۰ درصد رشد، میزان تسهیلات به ۳,۰۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی با اشاره به اینکه این تسهیلات در سرفصل‌های مختلف پرداخت می‌شود، گفت: در قالب وام‌های خودکفایی ۶۱۰ میلیارد تومان، وام ضروری کارگشایی ۱,۸۲۶ میلیارد تومان و کمک به تأمین مسکن ۵۶۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت با بیان اینکه در قالب وام‌های کارگشایی از ابتدای سال تاکنون ۱۱۶ هزار فقره وام پرداخت شده است، گفت: در مجموع ۵۸۸ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام‌های کارگشایی در سال جاری اختصاص یافته است. همچنین ۱۳ هزار و ۷۸۰ فقره وام ودیعه مسکن با اعتبار ۱۶۷ میلیارد تومان و برای احداث، تعمیر و خرید مسکن نیز ۱۰ هزار و ۸۳۸ فقره وام با اعتبار ۱۱۵ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تاکنون هزینه شده است.

وی از افزایش وام مسکن خبر داد و گفت: سال گذشته مبلغ وام ۲۰ میلیون تومان بود که امسال به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین با توجه به مشکلات فعلی مسکن، علاوه بر اعتبارات قبلی، ۱۰۰ میلیارد تومان نیز اعتبار ویژه در نظر گرفته‌ایم.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در خصوص ضمانت وام‌های مددجویی اظهار داشت: امسال تسهیلات مجددی برای ضمانت وام‌های مددجویان در نظر گرفته‌ایم که این افراد فقط با یک چِک یا سفته می‌توانند وام خود را دریافت کنند.

عاشوری تأکید کرد: وام‌های تا پنج میلیون تومان بدون ضامن و تا ۲۰ میلیون تومان با یک چِک یا گواهی کسر از حقوق پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: صندوق ضمانت وام‌های مددجویی نیز سال‌های قبل برای ضمانت وام‌های اشتغال مددجویان راه‌اندازی شد که امسال این ضمانت در وام‌های دیگر نیز مانند مسکن، کارگشایی و اشتغال در نظر گرفته می‌شود و خود صندوق، ضامن وام‌های مددجویی می‌شود.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در خصوص پرداخت وام‌های کرونایی به مددجویان کمیته امداد اظهار داشت: طی سه مرحله به ۹۹۰ هزار نفر وام یک میلیون تومانی پرداخت کردیم و برای افراد جامانده نیز مجدداً پیگیری کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

عاشوری همچنین درباره پرداخت کمک بلاعوض که از طریق بنیاد مستضعفان انجام شد، گفت: ۲۴۰ هزار فقره کارت هدیه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان، ۵۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان میان مددجویان امداد، بهزیستی و سازمان زندان‌ها توزیع شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون خیرین ۱,۴۶۰ میلیارد تومان در صندوق امداد ولایت سپرده‌گذاری کرده‌اند.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت افزود: وام‌های تا سقف پنج میلیون تومان بدون کارمزد است و بیش از این مبلغ نیز سه درصد کارمزد پرداخت وام خواهد بود.

عاشوری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص پرداخت وام به نیازمندان جامعه نیز گفت: بر اساس آمارهای موجود ۸۰ درصد وام‌های ما میان مددجویان و ۲۰ درصد نیز به غیر از مددجویان اختصاص یافته است.

وی در خصوص خدمات غیرحضوری صندوق امداد ولایت گفت: امسال برای اولین‌بار سعی کردیم در سامانه ثبت احوال، احراز هویت ضامن و وام‌گیرنده هویت‌سنجی شود که این موضوع می‌تواند حجم مراجعات ما را کم کند.

به گفته مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، تا پایان سال بخش اعظم خدمات این صندوق غیرحضوری خواهد بود که شامل افتتاح حساب و دریافت وام خواهد بود.

‌مدیر عامل صندوق امداد ولایت در خصوص اعتبارات صندوق ضمانت امداد گفت: اعتبارات این صندوق ۱۰۰ میلیارد تومان است که در جهت ضمانت وامهای اشتغال وکارگشایی مددجویان با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص داده می‌شود.