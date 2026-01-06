سرهنگ منشوری: طراحی الگوی نوین پوشش یک ضرورت فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برای برگزاری جشنواره گیلدخت با بیان اینکه شرایط آبوهوا، اشتغال و سبک زندگی باعث تفاوت پوشش گیلان با سایر استانها شده است، اظهار کرد: نسبت به موضوع پوشش در استان نباید بیتفاوت باشیم
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با از ضرورت مشارکت و تبلیغ پوشش گفت افزود: تبلیغ پوشش اهمیت ویژهای دارد و امروز باید طرحی نو دراندازیم. الگوی پوشش باید جذابیت داشته باشد تا مورد استقبال قرار گیرد.
نقش خانواده و آموزش در فرهنگسازی
سرهنگ منشوری با بیان اینکه ایجاد علاقهمندی به پوشش مهم است، تأکید کرد: مادران باید از سن بلوغ برای دختران و پسران تبلیغ و آموزش مناسب داشته باشند. نباید گرفتار افراط و تفریط شویم، بلکه باید به دنبال جذابیت در الگوی پوشش بهویژه در مدارس، دانشگاهها و میان نوجوانان و جوانان باشیم
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان گاه نیاز مخاطب را نمیبینند و تنها به منفعت توجه میکنند، گفت: در کشور به خلاقیت کمتوجهی میشود. تولیدکنندگان باید حمایت شوند تا طراحان بتوانند با نوآوری و جذابیت، پوشش مناسب خلق کنند.
ضرورت فاصله گرفتن از کپیبرداری غربی
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه طراحیها گاه گرایش به کپی غربی دارد، افزود: زنان جامعه اسلامی نباید مجبور شوند از همان پوششهای موجود غرب گرا استفاده کنند.
وی تصریح کرد: طراحان میان مد جهانی و مدلهای ایرانی گرفتار ماندهاند. نگاه صرفاً اقتصادی باعث شده فرهنگ در بازار سودجویان به حراج گذاشته شود.
طراحی مسئلهمحور و تولید هوشمند
سرهنگ منشوری با بیان اینکه طراحی باید مسئلهمحور باشد، اظهار کرد: اینکه لباس کجا پوشیده میشود، راحتی، قیمت، دوام و کیفیت آن مهم است. تولید باید از تیراژ کم اما هوشمند آغاز شود.
وی افزود: ارتباط مستقیم میان طراحان و تولیدکنندگان وجود ندارد و نظارت سالم و درست در طراحی و تولید کمرنگ است.
سرهنگ منشوری با بیان اینکه جشنواره گیلدخت برای جامعه خود و فرزندان ما است، گفت: اجرای جشنواره باید به گونهای باشد که طرحها و ایدهها به تولید برسند و در بازار عرضه شوند.
