فلاحی: در چارچوب وظایف قانونی خود حوادث ملکشاهی را پیگیری می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا فلاحی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: تاریخ ایلام، تاریخ مقاومت است و این استان همواره در خط مقدم ایستادگی در برابر دشمنان خارجی قرار داشته است.

وی بیان کرد: مردم شهرستان ملکشاهی، مردمانی مقاوم، ولایت‌مدار و از مهم‌ترین خاکریزهای حفاظت از انقلاب، ایران و ولایت بوده‌اند. تاریخ مقاومت ایران بدون نام ملکشاهی معنایی ندارد.

وی ادامه داد: جوانان پرشور این شهرستان، با وجود فشارهای شدید معیشتی و زخم‌هایی که بر پیکرشان وارد شده و علی‌رغم رنج بردن از تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های سالیان گذشته، همواره پای استقلال و تمامیت وطن ایستاده‌اند.

فلاحی عنوان کرد: آنان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و گران‌سازی زندگی مردم که ناشی از اهمال و ترک فعل برخی مسئولان بوده است تجمعی آرام و مسالمت‌آمیز برگزار کردند، اما متأسفانه خط نفوذ و تفرقه دشمن تلاش کرد این اعتراض آرام را به آشوب و انحراف بکشاند.

وی ادامه داد: به مردم شهرستان ملکشاهی اعلام می‌کنم که در چارچوب وظایف قانونی خود، این حوادث را از مسیرهای قانونی با جدیت پیگیری خواهیم کرد و در جهت احقاق حقوق مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

وی عنوان کرد: مسئولانی که با گران‌سازی زندگی مردم، ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنند، به باور بنده تفاوتی با دشمن خارجی ندارند؛ دشمنی که با تمام توان به میدان آمده تا امنیت و تمامیت ارضی کشور را هدف قرار دهد. امروز، فشار معیشتی و سوءمدیریت، همان اندازه خطرناک است که تهدید نظامی دشمن.