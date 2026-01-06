گزارش مهر از اغتشاشات امروز ملکشاهی؛شهادت و زخمی شدن چند مامور انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان تشییع جنازه ۲ نفر دیگر از کشته شدگان حادثه ۱۳ دی در ملکشاهی، فضای این شهرستان به شدت ملتهب شد و تیراندازی‌های پراکنده توسط افراد مسلح، شهر را در وضعیت اضطراب و هراس فرو برد.

خیابان‌ها شاهد صحنه‌هایی از تخریب اموال عمومی بود؛ از شکستن شیشه‌های مغازه‌ها و خودروها گرفته تا آسیب جدی به برخی ساختمان‌های اداری و خدماتی و بانک‌ها.

طبق اعلام پلیس استان ایلام در این درگیری‌ها یک مامور انتظامی شهید و چند نفر زخمی شده‌اند.

پس از آن حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در سطح شهر افزایش یافته و اکنون نیز تلاش‌ها برای کنترل اوضاع ادامه دارد.

اقدامات اغتشاشگران سبب شده تا بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شوند.

این رخدادها نه تنها خسارت‌های مالی و جانی به همراه داشته، بلکه فضای روانی جامعه را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، مردم ملکشاهی خواستار پایان فوری اغتشاشات و بازگشت آرامش به شهر هستند.

گفتنی است امروز رئیس جمهور به وزیر کشور دستور بررسی حوادث ملکشاهی در ۱۳ دی ماه را صادر کرده. قرار است تیمی از وزارت کشور راهی ایلام شود.

همچنین امروز شورای تامین استان با صدور بیانیه‌ای از بررسی دقیق حوادث ملکشاهی خبر داد و مردم را به آرامش دعوت کرد.