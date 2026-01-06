ابراز همدردی شورای تامین ایلام در پی وقوع حادثه ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این متن آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وقوع حادثه ناگوار در ملکشاهی که منجر به فوت و زخمی شدن افرادی از هم‌استانی های عزیزمان شد موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. با توجه به اینکه مردم ایثارگر و شهیدپرور ایل بزرگ ملکشاهی بعنوان مرزداران غیور که سابقه درخشانی در دفاع از کیان ایران اسلامی داشته‌اند، شایسته تکریم و دلجویی هستند. لذا ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه ناگوار و تسلیت به بازماندگان و طلب شفا برای مجروحان به اطلاع مردم فهیم استان ایلام می‌رساند برای بررسی دقیق صحنه حادثه و شفاف و مشخص شدن ابعاد آن دستورات اکید و قاطع صادر گردیده است.

خاستگاه حکمرانی مطلوب به عنوان پناه و ملجاء رسیدگی به انتظارات مردمی این است که با پذیرش اصل مردم‌مداری صرف‌نظر از هرگونه واقعه تعمدی و سهوی به تکالیف خود در رسیدگی به مطالبات و تأمین امنیت و همچنین ارائه خدمات درمانی و قضائی و همدردی با آسیب‌دیدگان عمل نماید.

با پذیرش این واقعیت که اعتراضات اقتصادی مردمی نباید بستری برای وقوع حوادث ناگوار امنیتی شود، خانواده‌های داغدار و مردم عزیز ما هم به خوبی می‌دانند که این وقایع غمناک نبایستی مورد بهره‌برداری دشمنان قرار گیرد.

در پایان ضمن تشکر از صبر و حوصله و خویشتن‌داری مردم بزرگ و با اصالت شهرستان ملکشاهی و همچنین طلب همراهی بزرگان، معتمدین، نخبگان، اقشار و اصناف فهیم اعلام می‌دارد ابعاد این حادثه در دستور کار جدی شورای تأمین قرار گرفته است و اطمینان خاطر می‌دهد که چنانچه قصوری در این زمینه صورت گرفته باشد برخورد قاطع و پیگیری اطمینان‌بخش صورت خواهد گرفت.