رشد ۱۵درصدی شرکت در اعتکاف سیستان و بلوچستان؛ ۱۹ هزار نفر معتکف شدند

حجتالاسلام مصطفی جهانشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد: میزان مشارکت در آئین معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ در استان سیستان و بلوچستان حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است؛ بهگونهای که تعداد معتکفان در سراسر استان به ۱۹ هزار و ۲۲۲ نفر رسید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان همچنین به رشد قابل توجه حضور دانشآموزان اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۸ هزار دانشآموز در مراسم اعتکاف شرکت کردند که نسبت به سال گذشته، رشدی ۲۲ درصدی را نشان میدهد. این امر بیانگر آمادگی بیش از پیش نسل جوان برای دریافت معارف دینی و معنویت و همچنین نشان دهنده ارتباط عمیق و صمیمانه نوجوانان و جوانان با ارزشهای دینی و معنوی است.
وی ابراز داشت: در سطح استان سیستان و بلوچستان، ۱۵۰ مسجد میزبان معتکفان عزیز مراسم با شکوه اعتکاف ۱۴۰۴ بودهاند.
حجت الاسلام جهانشاهی در ادامه از هماهنگی تیمهای رسانهای برای مستندسازی و تولید آثار فاخر، همراهی تیمهای پشتیبانی و حضور مربیان بهعنوان نقاط قوت اعتکاف ۱۴۰۴ یاد کرد و افزود: این تلاشها موجب شد مراسم امسال با کیفیتی بالاتر و تأثیرگذاری بیشتر برگزار شود.
