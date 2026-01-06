به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور در جریان بازدید شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور از تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس، با اشاره به محدودیت‌های مالی موجود، اظهار کرد: در حال حاضر شرکت توسعه و تأمین زیرساخت خلیج فارس برای تکمیل این پروژه نیازمند تخصیص منابع ارزی است و انتظار می‌رود دولت در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد تا شاهد پیشرفت و بهره‌برداری کامل از طرح باشیم.

وی بیان کرد: این رویکرد می‌تواند به رفع معضل فاضلاب و تأمین پایدار منابع آب در این مناطق کمک کند.

مدیرعامل آبفا هرمزگان با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه، تصریح کرد: روند اجرای طرح قابل توجه است و همزمان با پیشرفت فیزیکی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه استانداردسازی پساب انجام شده است.

حمزه‌پور همچنین با بیان اینکه خروجی تصفیه خانه در حال حاضر در حد استاندارد و مورد تأیید سازمان محیط زیست قرار دارد، گفت: این پروژه به یکی از معضلات چندین دهه‌ای شهر بندرعباس پایان می‌دهد و با اجرای تصفیه تکمیلی، ضمن رفع مشکلات زیست محیطی، تأمین کننده آب پایدار صنایع غرب بندرعباس نیز خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پروژه یادشده توسط شرکت زیرساخت از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، افزود: میزان «سی او دی» (COD) فاضلاب خام بندرعباس از ۷۲۰ میلی‌گرم در لیتر در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلی‌گرم در لیتر کاهش پیدا کرده که نشان دهنده بهبود چشمگیر فرآیند تصفیه و امکان استفاده مجدد از پساب است.

مدیرعامل آبفای هرمزگان تاکید کرد: این پروژه در راستای مدیریت پایدار منابع آب، کاهش فشار بر منابع آبی استان و تأمین آب غیرآشامیدنی بخش صنعتی اجرا شده و پس از راه‌اندازی کامل، نقش مؤثری در توسعه پایدار منطقه ایفا خواهد کرد.