  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

سعید مدرس در نیاوران کنسرت می دهد؛ اجرای ترانه‌های معروف

سعید مدرس در نیاوران کنسرت می دهد؛ اجرای ترانه‌های معروف

تازه ترین کنسرت سعید مدرس خواننده موسیقی پاپ شامگاه روز پنجشنبه هجدهم دی در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، سعید مدرس خواننده پاپ ساعت ۲۱ روز پنچشنبه هجدهم دی قطعات خاطره‌انگیز خود را در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران می‌خواند.

سینا اقدم (درامز)، فرهاد بهرام (گیتار بیس)، پرهام لردیفر (گیتار الکتریک)، منصور موسوی (گیتار آکوستیک)، امیرحسین علیزاده (کنترباس) و شایان فرهادی (کیبورد) گروه نوازندگان این کنسرت را تشکیل می دهند.

سعید مدرس، خواننده، آهنگساز و تنظیم‌کننده ایرانی است که در زمینه طراحی، نقاشی و ساخت نماهنگ نیز فعالیت دارد.

این هنرمند در سال ۱۳۸۶ نخستین آلبوم خود را با نام «زندگی» ارائه کرد. آلبوم‌های «یک اتفاق خوب»، «ساحل چمخاله»، ترانه معروف «دنیای وارونه» و برگزاری چندین کنسرت‌ موفق، از جمله فعالیت‌های هنری او به شمار می‌رود.

کد خبر 6715517
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها