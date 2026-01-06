به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، سعید مدرس خواننده پاپ ساعت ۲۱ روز پنچشنبه هجدهم دی قطعات خاطرهانگیز خود را در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران میخواند.
سینا اقدم (درامز)، فرهاد بهرام (گیتار بیس)، پرهام لردیفر (گیتار الکتریک)، منصور موسوی (گیتار آکوستیک)، امیرحسین علیزاده (کنترباس) و شایان فرهادی (کیبورد) گروه نوازندگان این کنسرت را تشکیل می دهند.
سعید مدرس، خواننده، آهنگساز و تنظیمکننده ایرانی است که در زمینه طراحی، نقاشی و ساخت نماهنگ نیز فعالیت دارد.
این هنرمند در سال ۱۳۸۶ نخستین آلبوم خود را با نام «زندگی» ارائه کرد. آلبومهای «یک اتفاق خوب»، «ساحل چمخاله»، ترانه معروف «دنیای وارونه» و برگزاری چندین کنسرت موفق، از جمله فعالیتهای هنری او به شمار میرود.
