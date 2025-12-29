اجرای یک پروژه موسیقایی نمایشی ویژه بانوان در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه بانوان آیلان با حضور بیش از ۵۰ هنرمند و اجرای ۱۶ قطعه از آیین های نمایشی و موسیقایی منطقه آذربایجان، پروژه نمایشی موسیقایی «نبض بانوان آیلان» را در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میبرد.
در این برنامه که ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه سیزدهم دی ویژه بانوان اجرا میشود، هنرمندان گروه «آیلان» با همراهی گروهی از نوازندگان سازهای کوبهای، داستانهایی از شادی، عشق، مبارزه و زیبایی را از فرهنگ و هنر غنی آذربایجان، با اجرای حرکات آیینی و فولکلور روایت میکنند.
توحید حاجیبابایی تهیه کننده ، مارال طریحی، لیلا رضایی، عارفه ضیائی، آیناز تقینواز و آیدا گرمچی (سولیست)، سئویل ملکی، دیانا مهرآذر، آرتینا غریبی، آوا نصرالله، گلسا ظفرمند، مریم ربانی، ندا رضایی، ناهید اقبال ریحانی، یکتا صادقیآذر، ساینا امیری، الهام شرین، روناک قدیمی، یامین علیزاده، گلناز طالبیان، شمیم صفار اول، فاطمه کارآموز، الینا محمدی، صبا جوادی، پانیا میری، پارمیس هریسچیان، آوینا نیکخواه، فاطمه روحانی، فاطمه زینالی، رائیکا رازی، سارا فهمیده، مریم ذاکری، مینا شمسی، آنیل صبوری، نازیلا دستیار، عسل سعادت، باران شیری، رونیا ذاکریان، آیدا رضایی، آیسا موسیخوانی، پارمیس اصلاحی، رها فرزانه، ملینا یوسفی، درسا ترشیزی، فاطمه رضادوست، شیرین یاور، ندا اردوبادی، بهاره صحت، مائده پورنقی، لیلا جراح، سیما غفارخانی، آیدا اسمری، مهسا اسمری، مریم موسوی و همتا چهکناری گروه «اجراگران» و سپیده بیاتترک، مریم شهریاری، المیرا قریشی، راضیه ابراهیمملکی و تینا امینزاده (نوازندگان سازهای کوبه ای) اعضای گروه «آیلان» را در این برنامه تشکیل میدهند.
