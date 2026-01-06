از کلاس درس تا دل دریا؛ یاد دانشجویان دانشگاه دریایی خارگ در سانچی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ حامد عرب زاده: حادثه نفتکش ایرانی سانچی تنها یک سانحه دریایی در آبهای دوردست نبود؛ روایتی تلخ و در عین حال غرورآفرین از مردانی بود که دانش، تعهد و مسئولیتپذیری را تا واپسین لحظه حیات معنا کردند. مردانی که برخی از آنان، فرزندان دانشگاه علوم دریایی خارگ بودند؛ دانشگاهی که سالهاست نیروهای متخصص و متعهد صنعت دریا را به کشور تقدیم میکند.
سانچی؛ کشتیای که به نماد بدل شد
نام سانچی، امروز فراتر از یک نفتکش، به نمادی از مظلومیت، ایثار و پایبندی به وظیفه تبدیل شده است. حادثهای که افکار عمومی را در ایران و جهان متأثر کرد و نشان داد در پس سازههای فولادی صنعت دریانوردی، انسانهایی ایستادهاند که جان خود را وثیقه مسئولیتشان کردهاند.
دانشگاه علوم دریایی خارگ؛ مبدأ یک مسیر حرفهای
بخش قابل توجهی از خدمه نفتکش سانچی، از دانشآموختگان و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی خارگ بودند؛ جوانانی که سالها در کلاسهای درس، کارگاهها و عرشههای آموزشی، برای مواجهه با شرایط سخت دریا آموزش دیده بودند.
این دانشگاه، تنها محل آموزش مهارتهای فنی نیست؛ بلکه مدرسهای برای تربیت انسانهای مسئول است. سانچی نشان داد آنچه در خارگ آموخته میشود، صرفاً دانش دریانوردی نیست، بلکه اخلاق حرفهای و پایبندی به وظیفه است.
ماندن تا آخرین لحظه؛ انتخابی آگاهانه
در دل حادثه، خدمه سانچی میتوانستند صحنه را ترک کنند، اما ماندند؛ ماندند برای کنترل شرایط، برای کاهش خسارت، و برای انجام وظیفهای که سالها برای آن آموزش دیده بودند. این ماندن، تصمیمی از سر ناآگاهی نبود؛ انتخابی برخاسته از آموزش، تعهد و شرافت حرفهای بود.
دانشگاه علوم دریایی خارگ، نسلی را پرورش داده که در لحظه بحران، مسئولیت را بر جان مقدم میداند.
خارگ؛ جزیرهای که داغدار شد
خارگ، پس از حادثه سانچی، تنها یک جزیره صنعتی نبود؛ به سوگنشستهای خاموش بدل شد. راهروهای دانشگاه علوم دریایی خارگ، یادآور چهرههایی شد که دیگر بازنگشتند، اما نامشان برای همیشه در حافظه این مجموعه علمی باقی ماند.
دانشجویان سانچی، نهفقط فارغالتحصیل یک دانشگاه، بلکه بخشی از هویت علمی و انسانی خارگ بودند.
سانچی؛ درسی ماندگار برای نسلهای آینده
یاد و خاطره شهدای نفتکش سانچی، بهویژه دانشآموختگان دانشگاه علوم دریایی خارگ، باید فراتر از مناسبتها زنده بماند. این حادثه، یک درس بزرگ برای صنعت دریایی کشور است؛ درسی درباره اهمیت آموزش، ایمنی، و ارزش نیروی انسانی.
سانچی، به ما یادآوری کرد که پشت هر مسیر کشتیرانی، انسانهایی ایستادهاند که شایسته بیشترین احتراماند.
یادشان زنده است
امروز نام سانچی، در کنار نام دانشگاه علوم دریایی خارگ، به نشانهای از پیوند علم و ایثار بدل شده است. آنان رفتند، اما راهی که آموخته بودند و به آن وفادار ماندند، همچنان ادامه دارد؛ در دل دریا، در ذهن دانشجویان، و در حافظه یک ملت.
سانچی، هنوز در یادهاست؛ همانگونه که دریادلانش زندهاند.
