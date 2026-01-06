محمد رضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان چهارمین روز مهلت پیشثبتنام داوطلبان انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندر انزلی، ۴۳ نفر اقدام به پیشثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۱۱ نفر مربوط به امروز، سهشنبه شانزدهم دیماه بوده است.
مدیرکل سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان، با اعلام این خبر گفت: روند پیشثبتنام همچنان ادامه دارد و از داوطلبان درخواست میشود در فرصت باقیمانده، پیشثبتنام خود را انجام دهند و این کار را به ساعات پایانی موکول نکنند.
وی با تأکید بر اینکه این مرحله صرفاً پیشثبتنام است، افزود: داوطلبان باید از ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند نسبت به نهاییکردن ثبتنام خود اقدام کنند. افرادی که در این مرحله پیشثبتنام نکنند، امکان ثبتنام در مرحله نهایی را نخواهند داشت.
