به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی عصر دوشنبه در گفتگو با رسانهها با اعلام این خبر گفت: تا ساعت ۱۷ امروز (پایان روز سوم)، ۳۰ داوطلب مراحل پیشثبتنام خود را برای شرکت در این انتخابات انجام دادهاند که از این تعداد، ۲۴ نفر مرد و ۶ نفر زن هستند.
وی افزود: از لحاظ سوابق تحصیلی از این تعداد ۱۱ نفر مدرک تحصیلی دکتری، ۱۷ نفر کارشناسی ارشد و دو نفر دیگر نیز مدرک کارشناسی را دارا میباشند.
دبیر ستاد انتخابات استان گیلان به ترکیب سنی دواطلبان پیش ثبت نام انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بندرانزلی نیز اشاره و اضافه کرد: ۷ نفر از دواطلبان این مرحله در ردیف سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۰ نفر در ردیف سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۷ نفر در ردیف سنی ۵۰ تا ۶۰ سال و تعداد چهار نفر نیز بالای ۶۰ سال هستند.
وی با اشاره به زمانبندی فرآیند پیشثبتنام افزود: این مرحله از روز شنبه ۱۳ دیماه آغاز شده و تا ساعت ۱۶ عصر (فردا) روز سهشنبه ۱۶ دیماه ادامه خواهد داشت. از داوطلبان درخواست میشود ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا فرآیندها با نظم و دقت بیشتری انجام شود.
دبیر ستاد انتخابات استان گیلان در ادامه تصریح کرد: داوطلبانی که مرحله پیشثبتنام را با موفقیت پشت سر بگذارند، باید ثبتنام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمنماه تا ۲ اسفندماه سال جاری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند.
محسنی تاکید کرد: تنها داوطلبانی که پیش ثبت نام خود را با موفقیت انجام دادهاند، مجاز هستند که در مرحله بعدی، ثبت نام خود را نهایی کنند.
محسنی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق زمانبندی و مقررات قانونی، شرط لازم برای ادامه حضور داوطلبان در فرآیند انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی است.
نظر شما