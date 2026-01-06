داروخانه های شبانه روزی در اولویت توزیع شیرخشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ماریا قادری‌فرح، با بیان اینکه توزیع شیرخشک بر اساس کُد ملی و سن نوزاد انجام می‌شود و سهمیه دقیق هر گروه در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده است، تأکید کرد: در توزیع شیرخشک، داروخانه‌های شبانه‌روزی اولویت دارند و در صورت مازاد، شیرخشک به سایر داروخانه‌ها توزیع می‌شود.

وی افزود: برخی شیرخشک‌ها تنها با نسخه پزشک و برای گروه‌های خاص قابل دریافت هستند و همه فرآیندها بر اساس پرونده و ثبت دقیق در سامانه وزارت بهداشت انجام می‌شود.شیرخشک‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: شیر خشک معمولی برای نوزادان سالم، شیر خشک رژیمی برای نوزادان با شرایط خاص و شیر خشک ویژه بیماران خاص.

قادری‌فرح خاطرنشان کرد: خانواده‌ها می‌توانند مطمئن باشند که تأمین شیرخشک به صورت عادلانه و بر اساس جمعیت هر شهرستان انجام می‌شود. توزیع شیرخشک‌ها بر اساس کُد ملی و سن نوزاد انجام می‌شود و داروخانه‌های شبانه‌روزی در اولویت قرار دارند تا خانواده‌ها بتوانند آسان‌تر به این محصول دسترسی پیدا کنند.

وی یادآور شد: تغذیه با شیر مادر در اولویت است، اما در مواردی که نوزاد به هر دلیلی محروم از شیر مادر باشد، شیرخشک جایگزین خواهد بود و در داروخانه‌ها توزیع می‌شود.

قادری‌فرح گفت: از ابتدای سال، برنامه‌های آموزشی برای متصدیان داروخانه‌ها و عموم مردم اجرا شده و انتشار پوستر و محتوای آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی، کاهش خطرات مصرف غیرمجاز دارو و مکمل‌ها و آگاه‌سازی مردم درباره محصولات دارویی و سنتی در دستور کار قرار گرفته است.