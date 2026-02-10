سهمیه شیرخشک برای ۹۸ درصد نوزادان کافی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به اینکه شیرخشک از جمله کالاهای یارانهای است، افزود: میزان سهمیه بر مبنای برآورد مشترک سازمان غذا و دارو و معاونت بهداشت وزارت بهداشت تعیین میشود و بررسیها نشان میدهد این سهمیه برای حدود ۹۸ درصد نوزادان کفایت دارد.
وی تاکید کرد: در مقاطعی میزان سهمیه بالاتر بود، اما به دلیل خروج بخشی از شیرخشک از زنجیره مصرف واقعی، قاچاق معکوس و استفادههای غیرمرتبط مانند مصرف در قنادیها یا برخی مصارف ورزشی، کنترلها هدفمند شد تا توزیع عادلانه در شبکه رسمی داروخانهای برقرار بماند و یارانه به مصرفکننده واقعی برسد.
شعیبی درباره جمعآوری برخی فرآوردهها پس از عرضه در بازار، اظهار داشت: ارزیابی در سطح عرضه بخشی از فرآیند رصد مستمر است و در صورت شناسایی هرگونه مشکل کیفی یا مغایرت، فراخوان جمعآوری به داروخانهها ابلاغ میشود. این اقدام نشاندهنده آن است که نظارت سازمان محدود به مرحله تولید نیست و پس از توزیع نیز ادامه دارد.
وی تصریح کرد: در مواردی که احتمال بروز خطر مخاطرهآمیزبرای مصرفکننده وجود داشته باشد، اطلاعرسانی عمومی انجام میشود، اما در موارد محدود و فنی، برای جلوگیری از ایجاد نگرانی غیرضروری در جامعه، هماهنگی مستقیم با داروخانهها صورت میگیرد و فرآورده مربوطه از چرخه مصرف خارج میشود.
نظر شما