به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان گفت: از خانوادهها و پدر و مادرها درخواست میکنم دقت کنند و مراقب باشند فرزندانشان در تور کشتهسازها نیفتند.
وی ادامه داد: ممکن است فرزندان شما طعمه کشتهسازی دشمن باشند. اغتشاشگران از هر سلاحی برای کشتهسازی استفاده میکنند.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تعدادی از زخمیهای تجمعات با چاقو زخمی شدهاند و تعدادی هم با گلوله دستساز کشته شدهاند و این نشان میدهد که این افراد از هیچگونه اقدامی حذر نمیکنند برای کشته سازی.
وی افزود: البته تعدادی از این افراد را هم که قصد استفاده از کوکتِل مولوتُف داشتند را دستگیر کردهایم.
