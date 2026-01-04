  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌سازها نیفتند

فرمانده انتظامی کل کشور خطاب به والیدن گفت: مراقب باشید فرزندانتان در تور کشته‌سازها نیفتند.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان گفت: از خانواده‌ها و پدر و مادرها درخواست می‌کنم دقت کنند و مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌سازها نیفتند.

وی ادامه داد: ممکن است فرزندان شما طعمه کشته‌سازی دشمن باشند. اغتشاش‌گران از هر سلاحی برای کشته‌سازی استفاده می‌کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تعدادی از زخمی‌های تجمعات با چاقو زخمی شده‌اند و تعدادی هم با گلوله دست‌ساز کشته شده‌اند و این نشان می‌دهد که این افراد از هیچ‌گونه اقدامی حذر نمی‌کنند برای کشته سازی.

وی افزود: البته تعدادی از این افراد را هم که قصد استفاده از کوکتِل مولوتُف داشتند را دستگیر کرده‌ایم.

کد خبر 6712620
سيد اسد رجبی

