به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال زنان ایران (جمعه ۱۹ دی‌) یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های فصل هجدهم را رقم خواهد زد. هفته‌ای که می‌تواند تکلیف قهرمان را تا حد زیادی روشن کند و معادلات بالای جدول را دستخوش تغییر سازد. تمامی دیدارهای این هفته از ساعت ۱۴ آغاز می‌شوند اما بدون تردید نگاه‌ها بیش از هر چیز به ورزشگاه فجر بم و برگزاری دربی کرمان میان خاتون بم و گل‌گهر سیرجان دوخته شده است.

دربی کرمان و یک قدم تا جام

خاتون بم تیمی که این فصل بی‌رحمانه و مقتدرانه پیش رفته با ثبت ۱۳ پیروزی متوالی و کسب ۳۹ امتیاز در آستانه تکرار قهرمانی خود قرار دارد. شاگردان مرضیه جعفری حالا تنها یک مانع بزرگ پیش‌روی خود می‌بینند. گل‌گهر سیرجان تیم دوم جدول با ۳۴ امتیاز جدی‌ترین رقیب خاتون به شمار می‌رود.

خاتون اگر در این مسابقه به پیروزی برسد عملاً قهرمانی‌اش مسجل خواهد شد و حتی تساوی هم شانس قهرمانی بمی‌ها را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. تیمی که در خط حمله با مهره‌هایی چون سارا دیدار، مونا حمودی و سرشین کمانگر عملکردی کم‌نقص داشته و در خط دفاع نیز کمترین لغزش را از خود نشان داده است. خاتون در این فصل نه‌تنها می‌برد بلکه قاطعانه این پیروزی‌ها را به دست می‌آورد و همین موضوع آن‌ها را به تیمی ترسناک برای رقبا تبدیل کرده است.

در سوی مقابل گل‌گهر سیرجان با وجود فاصله ۵ امتیازی هنوز امیدهایش را از دست نداده است. سرمه‌ای‌پوشان با اتکا به تجربه بازیکنانی چون شبنم بهشت و افسانه چترنور امیدوارند در بم شگفتی‌ساز شوند. پیروزی در این دیدار می‌تواند کورس قهرمانی را دوباره داغ کند هرچند کار گل‌گهر در خانه حریف آن هم مقابل تیمی که بوی جام می‌دهد فوق‌العاده سخت خواهد بود.

پرسپولیس- سپاهان جنگ حیثیت و بقا

دیگر دیدار مهم هفته چهاردهم تقابل پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهید کاظمی است. مسابقه‌ای که اگرچه در کورس قهرمانی نقشی مستقیم ندارد اما از نظر حیثیتی و جایگاه جدولی اهمیت بالایی دارد. پرسپولیس که فصل پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته با ۱۵ امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار دارد و عملاً از جمع مدعیان فاصله گرفته است. با این حال سرخ‌پوشان به‌دنبال پایان دادن به روند نوسانی خود و ثبت یک نتیجه بزرگ برابر سپاهان هستند.

در مقابل سپاهان که همچنان نیم‌نگاهی به رتبه‌های بالاتر جدول دارد به‌دنبال جبران امتیازات از دست‌رفته هفته‌های اخیر است. زردپوشان اصفهانی می‌دانند لغزش در تهران می‌تواند آن‌ها را بیش از پیش از جمع مدعیان بالانشین دور کند. این مسابقه بیش از آنکه تاکتیکی باشد نبردی روانی و حیثیتی خواهد بود. جایی که اشتباهات کوچک می‌تواند نتیجه را تغییر دهد.

سایر دیدارها و فرصتی برای صعود

در دیگر مسابقات هفته چهاردهم ایستا البرز که در رتبه سوم جدول قرار دارد میهمان نماینده کردستان است و فرصت دارد با کسب سه امتیاز جایگاه خود را تثبیت کند. ملوان بندرانزلی پس از شکست جنجالی هفته گذشته برابر گل‌گهر به‌دنبال بازگشت به مسیر پیروزی مقابل پالایش گاز ایلام خواهد بود. همچنین آوا تهران و ایساتیس کران فارس در دیداری میانه‌جدولی به مصاف هم می‌روند مسابقه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در فرار از نیمه پایینی جدول داشته باشد.

هفته‌ای برای تاریخ

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال زنان هفته‌ای است که می‌تواند فصل را به دو بخش «قبل» و «بعد» از دربی کرمان تقسیم کند. اگر خاتون در ورزشگاه فجر بم جشن بگیرد پرونده قهرمانی تقریباً بسته خواهد شد اما اگر گل‌گهر بتواند مقاومت کند یا شگفتی بسازد لیگ وارد فاز تازه‌ای از هیجان می‌شود.

برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*نماینده کردستان- سنگین ماشین ایستا البرز

*پرسپولیس تهران- سپاهان اصفهان

*ملوان بندر انزلی- پالایش گاز ایلام

*آوا تهران- فرا ایساتیس کران فارس

*خاتون بم- گل گهر سیرجان