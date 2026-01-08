صعود تاریخی استقلال به لیگ برتر فوتبال زنان با شکست فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله نیمه‌نهایی لیگ دسته اول فوتبال زنان ایران امروز (پنجشنبه ۱۸ دی) برگزار شد و تیم فوتبال زنان استقلال با تداوم نتایج درخشان خود صعودش به لیگ برتر را قطعی کرد.



آبی‌پوشان پایتخت که در دیدار رفت با درخشش نیلوفر عظیمی و دبل تماشایی او موفق شده بودند فولاد خوزستان را در اهواز شکست دهند در بازی برگشت نیز نمایش حساب شده‌ای ارائه دادند. استقلال در این دیدار خانگی با تک گل تینا جهانشاهی موفق شد فولاد را یک بر صفر شکست دهد و با برتری در مجموع دو دیدار راهی فینال لیگ دسته اول شود.



با این پیروزی استقلال ضمن صعود به دیدار پایانی رقابت‌ها سهمیه حضور در لیگ برتر فوتبال زنان ایران را نیز به دست آورد تا فصل آینده در بالاترین سطح فوتبال زنان کشور حضور داشته باشد.