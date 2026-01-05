به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سارا دیدار درباره برگزاری اردوی دو روزه تیم ملی فوتبال زنان اظهار داشت: این اردو در شرایطی برگزار شد که کمتر از دو ماه تا آغاز مسابقات جام ملت‌ها زمان باقی مانده و به همین دلیل برای کادر فنی و بازیکنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. هدف اصلی این اردو افزایش آمادگی تیم، مرور برنامه‌های تاکتیکی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین بازیکنان بود تا بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق‌تری وارد رقابت‌های پیش‌رو شویم.

وی ادامه داد: در طول این دو روز جلسات متعددی به‌صورت تئوری و فنی برگزار شد که در آن‌ها مرضیه جعفری سرمربی تیم نکات لازم را درباره ساختار تیمی، وظایف هر بازیکن در زمین و شیوه اجرای تاکتیک‌ها توضیح داد. پس از این جلسات تمرینات عملی بیشتر روی زمین چمن انجام شد تا بازیکنان بتوانند نکات مطرح‌شده را در شرایط نزدیک به مسابقه پیاده‌سازی کنند. تمرکز تمرینات بیشتر روی هماهنگی خطوط، اجرای برنامه‌های تیمی و مرور سناریوهای مختلفی بود که ممکن است در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا با حریفان روبه‌رو شویم.

بازیکن تیم ملی فوتبال زنان با اشاره به فضای حاکم بر اردو عنوان کرد: خوشبختانه اردو در فضایی بسیار مثبت و حرفه‌ای برگزار شد و بازیکنان با تمرکز و انگیزه بالا در تمرینات شرکت کردند. اضافه شدن چند بازیکن جدید به تیم نیز از نکات قابل توجه این اردو بود. این بازیکنان با انگیزه و انرژی خوبی وارد تمرینات شدند و تلاش کردند توانایی‌های خود را به بهترین شکل نشان دهند که این موضوع می‌تواند به بالا رفتن سطح رقابت در تیم و در نهایت افزایش کیفیت کلی مجموعه کمک کند.

وی افزود: یکی از نکات مهم این اردو تعامل و ارتباط خوب بین بازیکنان باتجربه و نفرات جوان‌تر بود. این همدلی و انتقال تجربه می‌تواند نقش مهمی در موفقیت تیم در مسابقات حساس پیش‌رو داشته باشد. کادر فنی نیز با دقت عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشت تا نقاط قوت و ضعف تیم شناسایی شود و در اردوهای بعدی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام گیرد.

دیدار در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم با تداوم چنین اردوهایی و ادامه این روند آماده‌سازی هرچه بیشتر به شرایط مطلوب نزدیک شویم و با ذهنیت بهتری به لیگ و سپس رقابت‌های جام ملت‌ها نگاه کنیم و بتوانیم با تلاش و همدلی نماینده شایسته‌ای برای فوتبال زنان ایران باشیم.