به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که شمارش معکوس برای حضور تیم ملی فوتبال زنان ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ آغاز شده برنامه‌های آماده‌سازی این تیم با چالش جدی مواجه شده است. طبق تقویم سازمان لیگ فصل هجدهم لیگ برتر زنان ۱۷ بهمن‌ماه به پایان می‌رسد و شاگردان مرضیه جعفری باید تنها چند هفته بعد در ۱۱ اسفندماه نخستین بازی خود در رقابت‌های آسیایی را برگزار کنند؛ فاصله‌ای کوتاه که نگرانی‌های فنی زیادی را به‌دنبال داشته است.



با توجه به همین محدودیت زمانی کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت برای بررسی بهتر شرایط بازیکنان و افزایش هماهنگی تاکتیکی مینی‌کمپی را همزمان با جریان مسابقات لیگ برگزار کند. در همین راستا مرضیه جعفری فهرست اولیه‌ای متشکل از ۳۰ بازیکن را اعلام کرد که نمایندگانی از ۸ تیم حاضر در لیگ برتر زنان در آن دیده می‌شد. اما این برنامه خیلی زود با مانع روبه‌رو شد. عدم همکاری برخی باشگاه‌ها باعث شد تعداد قابل توجهی از بازیکنان دعوت‌شده از حضور در اردو بازبمانند. در نهایت اردوی تیم ملی در حالی آغاز شد که تنها پنج بازیکن در آن حاضر بودند؛ اتفاقی که عملاً فلسفه برگزاری مینی‌کمپ را زیر سوال برد.



در این میان باشگاه‌های گل‌گهر سیرجان و پرسپولیس بیشترین سهم را در غیبت‌ها داشتند. بازیکنانی چون مینا نافعی، گلنوش خسروی، زهرا سربالی، شبنم بهشت و افسانه چترنور از گل‌گهر و همچنین زهرا احمدزاده، ثنا صادقی و زهرا قنبری از پرسپولیس با وجود دعوت رسمی اجازه حضور در اردوی ملی را دریافت نکردند. این در حالی است که مصدومیت بازیکنانی مانند مرضیه نیکخواه و شقایق روزبهان نیز شرایط را برای کادرفنی پیچیده‌تر کرده و دست جعفری را در انتخاب نفرات بسته است.



سرمربی تیم ملی زنان که معمولاً رویکردی محتاطانه در اظهارنظرهای رسانه‌ای دارد این بار سکوت خود را شکست و نسبت به رفتار برخی باشگاه‌ها واکنش نشان داد. جعفری با تأکید بر اهمیت اولویت داشتن تیم ملی عدم همکاری باشگاه‌ها را عاملی بازدارنده در مسیر آماده‌سازی دانست و تصریح کرد که موفقیت فوتبال زنان بدون تعامل واقعی میان باشگاه‌ها و تیم ملی ممکن نخواهد بود.



اکنون و با توجه به اینکه کمتر از ۷۰ روز تا آغاز جام ملت‌های آسیا باقی مانده انتظارها به سمت فدراسیون فوتبال معطوف شده است. بسیاری معتقدند در چنین مقطع حساسی عدم همراهی باشگاه‌ها با برنامه‌های ملی نه‌تنها به تیم ملی بلکه به اعتبار فوتبال زنان کشور لطمه می‌زند. موضوعی که نیازمند موضع‌گیری شفاف و تصمیم‌گیری قاطع از سوی متولیان فوتبال است.



تیم‌ملی ایران در بازی اول خود روز ۱۱ اسفند به مصاف کره جنوبی خواهد رفت.



برنامه بازی‌های گروه ایران در جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا به شرح زیر است:



۱۱ اسفند



* ایران - کره جنوبی

استرالیا - فیلیپین



۱۴ اسفند



* ایران - استرالیا

فیلیپین - کره جنوبی



۱۷ اسفند



* ایران - فیلیپین

استرالیا - کره جنوبی