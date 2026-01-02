هفته سیزدهم لیگ برتر زنان ظهر امروز (جمعه) دوازدهم دی‌ماه با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد. در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته شاگردان مرضیه جعفری در تیم خاتون در حالی میهمان حریف شیرازی بودند که موفق شدند با نتیجه چهار بر صفر نماینده فارس را شکست بدهند. گل گهر سیرجان هم در حالی میزبان ملوان بندرانزلی بود که نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید اما در نیمه دوم باز هم نماینده کرمان بود که موفق شد با نتیجه دو بر یک پیروز میدان باشد.



خاتون بم با ثبت ۱۳ برد در ۱۳ مسابقه و کسب ۳۹ امتیاز مقتدرانه صدرنشین جدول لیگ برتر زنان است و پس از این تیم گل‌گهر سیرجان با ۳۴ امتیاز در رتبه دوم نامش به چشم می‌خورد. ایستا البرز با ۲۴ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.



نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال زنان ایران به شرح زیر است:



* گل‌گهر سیرجان ۲- ملوان بندرانزلی یک



*ایساتیس کران فارس صفر-خاتون بم ۴



*پالایش گاز ایلام یک- پرسپولیس تهران یک



*یاسام کردستان صفر- سپاهان اصفهان ۲



*ایستا البرز یک- آوا تهران صفر