به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه‌نهایی لیگ دسته اول فوتبال زنان ایران در حالی به پایان رسید که تیم زنان استقلال با کسب دومین پیروزی خود برابر فولاد خوزستان موفق شد ضمن حضور در فینال این مسابقات به لیگ برتر فوبتال زنان ایران نیز صعود کند.



آبی‌پوشان پایتخت که در دیدار رفت با درخشش نیلوفر عظیمی و دبل تماشایی او موفق شده بودند فولاد خوزستان را در اهواز شکست دهند در بازی برگشت نیز نمایش حساب شده‌ای ارائه دادند. استقلال در این دیدار خانگی با تک گل تینا جهانشاهی موفق شد فولاد را یک بر صفر شکست دهد و با برتری در مجموع دو دیدار راهی فینال لیگ دسته اول شود. دیدار فینال رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال زنان روز (پنجشنبه ۲۵ دی) بین دو تیم استقلال و وارش برگزار خواهد شد.

مریم حسن زاده سرمربی تیم فوتبال زنان استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کسب این پیروزی و صعود به لیگ برتر اظهار کرد: دو بازی خیلی سختی را برابر فولاد انجام دادیم و خوشبختانه موفق شدیم در هر دو دیدار هم به پیروزی برسیم. از ابتدای فصل سعی کردیم بازی به بازی پیش برویم و بتوانیم با تمرکز بالا نتایج خوبی را کسب کنیم. امیدوارم در یک بازی باقی مانده هم بتوانیم نتیجه خوبی را کسب کنیم.

وی افزود: تمام برنامه و هدف ما از اولین روزی که تیم زنان استقلال تشکیل شد این بود که بتوانیم در نهایت به لیگ برتر صعود کنیم. سال گذشته نمایش خوبی در لیگ دسته دوم داشتیم و امسال هم خوشبختانه این روند خوب را ادامه دادیم و به فینال لیگ دسته اول صعود کردیم. هدفمان برای این فصل قهرمانی و صعود به لیگ برتر بود که در حال حاضر صعودمان را با پیروزی برابر تیم خوبی مانند فولاد قطعی کردیم و حالا فقط به قهرمانی فکر می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال زنان استقلال با اشاره به بازی سخت برابر وارش در فینال رقابت‌های لیگ دسته اول عنوان کرد: وقتی یک تیمی موفق شده تا فینال یک رویداد بالا بیاید یعنی تیم پرقدرتی است. از این رو وارش هم برای ما رقیب سرسختی خواهد بود که امیدوارم بتوانیم روز پنجشنبه برابر این تیم به پیروزی برسیم و جشن قهرمانی بگیریم.

حسن زاده درباره کیفیت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان نیز گفت: اکثر مسابقات ما روز پنجشنبه برگزار شد به همین خاطر اگر رقابت‌های لیگ برتر روز جمعه و یا وسط هفته برگزار می‌شد و شرایط حضور در ورزشگاه را داشتم بازی‌های لیگ را از نزدیک تماشا می‌کردم. لیگ برتر فوتبال زنان ایران در مسیر حرفه‌ای شدن قرار دارد و روز به روز اهمیت و کیفیت بازی‌ها بیشتر می شود.

وی خاطر نشان کرد: در گذشته اینطور بود که همیشه رقابت اصلی بین سه تیم بالای جدول بود ولی این فصل شاهد هستیم که حداقل هفت تیم بالای جدول مدعی هستند و برای رسیدن به صدر تلاش زیادی می‌کنند. معتقدم امسال تیم‌ها به یکدیگر باج نمی‌دهند که همین امر هم به جذابیت مسابقات اضافه کرده است. امیدوارم این روند ادامه دار باشد و در سال‌های آینده شاهد لیگ جداب‌تری باشیم.

سرمربی تیم فوتبال زنان استقلال با اشاره به برگزاری دربی در فصل آینده مسابقات لیگ برتر و پایان انتظار هواداران برای تماشای این بازی در حوزه زنان هم گفت: از آنجایی که در بخش مردان هم نیمی از هواداران این دو تیم بانوان هستند قطعاً در بخش زنان هم برگزاری چنین بازی می‌تواند هیجان انگیز باشد. هر چند زود است از حالا در مورد دربی صحبت کرد ولی بی شک برگزاری چنین بازی می‌تواند جذابیت فوتبال زنان را افزایش دهد.

حسن زاده در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال برای حضور در لیگ برتر نیاز به تقویت دارد و یا با همین ترکیب هم می‌تواند این روند موفقیت را طی کند؟ گفت: در حال حاضر بازیکن‌های خوبی در کنار خودمان داریم ولی حتماً برای حضور در سطح بالاتری از مسابقات نیاز است که یک تیم تقویت شود. استقلال همیشه در هر لیگی حاضر شده خودش را به عنوان تیم مدعی معرفی کرده است ولی باید منتظر ماند و دید هدفگذاری باشگاه برای فصل آینده در بخش زنان چیست و قرار است با چه برنامه‌ای در مسابقات حاضر شود.