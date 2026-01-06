امضای مجدد یک وفاداری؛ اصفهان برای ایران ایستاد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: از ساعات ابتدایی برگزاری تجمع، موج حضور مردم از مسیرهای مختلف به سمت محل برگزاری شکل گرفت. میدان امام حسین (ع) کمکم رنگ همدلی گرفت و جمعیتی متنوع اما همصدا کنار یکدیگر قرار گرفتند.
خانوادههایی که با فرزندانشان آمده بودند، جوانانی که پرچم ایران را بر دوش داشتند، سالمندانی که خاطرات بزنگاههای بزرگ انقلاب را در ذهن داشتند. همه آمده بودند تا بگویند هنوز بر مواضع مشترک خود ایستادهاند.
فضای تجمع آمیختهای از شور و آرامش بود. شعارها یک پیام واحد را تکرار میکردند: حمایت قاطع از رهبر معظم انقلاب و پایبندی به آرمانهایی که انقلاب اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است. این همصدایی از دل تفاوتها بیرون آمده بود. اقشار مختلف مردم و حتی طیفهای گوناگون سیاسی، شانه به شانه هم ایستاده بودند و اختلاف سلیقهها به نقطه اشتراک رسیده بود.
گفتمان مسئولان با مردم راه حل بحران اقتصادی است
عباس امرالله که خود را بازنشسته دستگاه قضائی معرفی میکند، در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: من سالهای سخت انقلاب و جنگ را دیدهام. امروز آمدهام بگویم شاید مشکلاتی باشد اما راهحل گفتمان مسئولان با مردم است. این حضور یعنی ما هنوز مسئولیتپذیریم.
کمی آنطرفتر، علیرضا بیات، دانشجو که پرچم ایران را در دست دارد، معتقد است حضور نسل جوان در این تجمع پیام روشنی دارد: برخلاف آنچه بعضیها میگویند، ما نسبت به آینده کشور بیتفاوت نیستیم. آمدهایم بگوییم ایران و عزت آن برایمان مهم است و از رهبر انقلاب حمایت میکنیم.
آنچه بیش از هر چیز به چشم میآمد، تنوع اجتماعی در میان جمعیت بود. از کاسب و کارگر گرفته تا استاد دانشگاه و دانشآموز از چهرههایی با رویکردهای سیاسی متفاوت تا افرادی که شاید نقدهایی به وضعیت موجود دارند اما در دفاع از اصل نظام، تردیدی به خود راه نمیدهند. این تنوع، اجتماع را به یک تصویر واقعی از جامعه تبدیل کرده بود.
آمدهایم تا به دشمنان بگوییم زنان این سرزمین هم پای انقلاب ایستادهاند
خانم نقوی، بانویی میانسال که به همراه دخترش در تجمع حضور دارد، میگوید: آمدهایم تا به دشمنان بگوییم زنان این سرزمین هم پای انقلاب ایستادهاند. این کشور با همین حضورها حفظ شده و خواهد شد.
اصفهان، شهری که همواره در بزنگاههای تاریخی نقشآفرین بوده، این بار نیز نشان داد حافظه تاریخیاش زنده است. از روزهای دفاع مقدس تا حماسههای مردمی سالهای بعد، این شهر بارها ثابت کرده هر زمان احساس کند اصل انقلاب و هویت ملی در معرض تهدید است، سکوت نمیکند. تجمع «تا پای جان برای ایران» امتداد همان روحیه بود؛ روحیهای که در آن مردم پیشقدم میشوند و نه منفعل.
در میان شعارها مفاهیمی چون استقلال، ایستادگی، وحدت و تبعیت از ولایت بارها تکرار میشد. این مفاهیم برای حاضران صرفاً واژه نبود بلکه بخشی از زیست اجتماعی و باور جمعی آنان به شمار میرفت.
مسائل اقتصادی ما را از اصل انقلاب جدا نمیکند
رضا نقی زاده، یکی از کسبه بازار اصفهان در اینباره به خبرنگار مهر میگوید: ممکن است در مسائل اقتصادی گلایه داشته باشیم اما اینها ما را از اصل انقلاب جدا نمیکند. ما حساب انقلاب را از مشکلات جدا میدانیم.
نظم، آرامش و مسئولیتپذیری شرکتکنندگان نیز از نکات قابل توجه این تجمع بود. حضور آگاهانه مردم بدون حاشیه و با تمرکز بر پیام اصلی نشان داد که جامعه ایرانی در بیان مواضع قاطع خود، از عقلانیت و بلوغ اجتماعی برخوردار است.
جمعیت آرامآرام در میدان امام حسین (ع) اصفهان جان گرفت، همه مردم در کنار هم برای حمایت از آرمانهای خود صف کشیدند و پیامی واحد داشتند، پیامی که هم برای داخل کشور و هم فراتر از مرزها معنا داشت و آن این بود که مردم ایران با وجود همه فشارها و روایتسازیها، هنوز پای اصول خود ایستادهاند.
تجمع «تا پای جان برای ایران» تنها یک روز و یک مکان نبود؛ نمادی بود از عهدی که هر از گاهی باید تازه شود. مردم اصفهان با حضور خود نشان دادند که این عهد هنوز معتبر است. آنها با گامهایی آرام، اما ارادهای راسخ، بار دیگر به تاریخ انقلاب اسلامی امضا دادند؛ امضایی روشن، جمعی و ماندگار.
