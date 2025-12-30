۹ دی؛ بازگشت آگاهانه مردم به صحنه برای صیانت از جمهوریت، ولایت و امنیت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: میدان انقلاب اصفهان، بار دیگر صحنه تجلی آگاهی جمعی و حضور مسئولانه مردمی شد که در بزنگاههای حساس تاریخ انقلاب اسلامی، با تشخیص درست موقعیت، مسیر آینده کشور را رقم زدهاند. مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، دقایقی پیش با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و فعالان فرهنگی و انقلابی برگزار شد؛ حضوری که نهتنها یادآور یک حماسه تاریخی، بلکه بازخوانی یک تجربه سرنوشتساز برای امروز جامعه بود.
نهم دی، نقطهای روشن در حافظه سیاسی ملت ایران است؛ روزی که مردم، فراتر از اختلافنظرها و خطکشیهای سیاسی، با بصیرت و هوشیاری وارد میدان شدند تا از جمهوریت نظام، امنیت ملی و حرمت ارزشهای دینی و انقلابی دفاع کنند.
این روز، نماد آن است که هرگاه مسیر قانون و منافع ملی با هیاهوی فتنه و آشوب تهدید شود، این مردم هستند که با حضور بهموقع خود، معادلات دشمن را برهم میزنند.
امروز سه شنبه ۹ دی، برگزاری مراسم گرامیداشت این روز در شرایطی برگزار میشود که فضای رسانهای و جنگ روایتها بیش از هر زمان دیگری تلاش دارد واقعیتهای تاریخی را دچار تحریف کند. از همین رو، گرامیداشت ۹ دی تنها یادآوری یک واقعه نیست، بلکه تأکیدی دوباره بر ضرورت بصیرت، دشمنشناسی و وحدت کلمه در مواجهه با تهدیدهای نوظهور است؛ تهدیدهایی که اینبار نه در میدان جنگ سخت، بلکه در عرصه افکار عمومی و ادراک اجتماعی خود را نشان میدهند.
حضور مردم اصفهان در این مراسم، پیامی روشن در دل خود دارد؛ اینکه ملت ایران همچنان نسبت به سرنوشت انقلاب و کشور خود حساس است و همانگونه که در ۹ دی ۸۸ با ایستادن در کنار ولایت، فتنه را خنثی کرد، امروز نیز آماده است در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت، هویت و استقلال کشور، هوشمندانه و متحد وارد میدان شود.
در این مراسم، سردار سناییراد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، بهعنوان سخنران اصلی، با اشاره به شرایط پیچیده امروز منطقه و جهان، حماسه ۹ دی را نقطه عطفی در خنثیسازی پروژههای دشمنان توصیف کرد و گفت: ملت ایران در این روز نشان داد که بصیرت عمومی و تبعیت از ولایت، مهمترین عامل شکست جنگهای ترکیبی و فتنههای پیچیده است.
وی با تأکید بر اینکه امروز نیز دشمنان با ابزارهای نوین رسانهای و شناختی بهدنبال ایجاد شکاف در جامعه هستند، خاطرنشان کرد: تجربه ۹ دی ثابت کرد هرگاه مردم با آگاهی وارد میدان شوند، هیچ توطئهای به سرانجام نخواهد رسید.
در ادامه این مراسم، کربلایی علیرضا شریفی، مداح اهلبیت علیهمالسلام، با مدیحهسرایی و ذکر مصائب، فضای معنوی خاصی به مراسم بخشید و حاضران با زمزمه نوحهها، پیوند عمیق میان فرهنگ عاشورایی و بصیرت انقلابی را بار دیگر به نمایش گذاشتند؛ پیوندی که در شکلگیری حماسه ۹ دی نقشی اساسی داشت.
صدای مردم؛ تأکید بر وحدت کلمه و دشمنشناسی
گفتگو با حاضران در مراسم نشان میدهد که مردم اصفهان، ۹ دی را نماد «وحدت کلمه» و «دشمنشناسی بهموقع» میدانند. یکی از شهروندان حاضر در میدان انقلاب با اشاره به حضور نسلهای مختلف در این مراسم میگوید: ۹ دی یادمان داد اختلافنظرها نباید ما را از اصل انقلاب و ولایت جدا کند. امروز هم آمدهایم بگوییم هنوز پای این ارزشها ایستادهایم.
یک جوان دانشجو نیز با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ روایتهاست، میافزاید: حضور مردم در چنین مراسمی پیام روشنی به دشمن دارد؛ اینکه ملت ایران با وجود همه مشکلات، اصل نظام و استقلال کشور را خط قرمز خود میداند.
بانویی از خانواده شهدا که در مراسم حضور داشت، تأکید میکند: دشمن همیشه بهدنبال ایجاد تفرقه است، اما ۹ دی ثابت کرد وقتی مردم متحد باشند، هیچ فتنهای دوام نمیآورد. این حضور، تجدید عهد با خون شهداست.
۹ دی؛ الگویی برای امروز جامعه
بررسی ابعاد اجتماعی و سیاسی حماسه ۹ دی نشان میدهد که این روز صرفاً واکنشی مقطعی به یک بحران نبود، بلکه جلوهای از بلوغ سیاسی جامعه ایران بهشمار میرفت. در شرایط کنونی که فضای مجازی و رسانههای معاند با تولید اخبار جهتدار بهدنبال تضعیف اعتماد عمومی هستند، بازخوانی تجربه ۹ دی میتواند نقش مهمی در ارتقای سواد رسانهای و تقویت قدرت تحلیل جامعه داشته باشد.
در واقع حضور پرشور مردم اصفهان در مراسم گرامیداشت این روز، گواهی روشن بر این واقعیت است که ملت ایران همچنان در صحنه است و نسبت به سرنوشت کشور خود احساس مسئولیت میکند. ۹ دی نهتنها یادآور یک حماسه تاریخی، بلکه پیامی زنده برای امروز و آینده است؛ پیامی که بر ضرورت بصیرت، وحدت و دشمنشناسی در مسیر حفظ انقلاب اسلامی تأکید دارد.
